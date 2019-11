Kiwi a (ne)očekaná stabilita sazeb

Novozélandský dolar patří do skupiny G10, tedy mezi nejobchodovanější světové měny vůči americkému dolaru. Za poslední půlrok si tzv. kiwi, jak přezdívají NZD tradeři, vůči zeleným bankovkám připsal druhé nejvyšší oslabení hned po norské koruně. Dnes ráno se mu však dostalo pro mnohé nečekané podpory, o kterou se postarala novozélandská centrální banka.

Dlouhodobým katem síly novozélandského dolaru byl jednak sentiment světových trhů negativně ovlivněný obchodními spory. Kiwi tradičně patří do trojice procyklických měn, vedle kanadského a australského dolaru, která na globální náladu reaguje citlivě. Zapůsobila i aktivita novozélandské centrální banky, jež za letošek snížila své sazby o 75 bazických bodů.

Akomodace novozélandské měnové politiky byla postavena na inflaci pod cílem, za níž stojí slabší ekonomický růst a trh práce. Na pozadí toho všeho je třeba hledat nejen vnitřní faktory, ale zejména ty vnější, konkrétně již zmiňované obchodní spory zatěžující výhled novozélandské ekonomiky.

Byť se centrální banky řídí primárně na základě dat a prognózy, v případě Nového Zélandu mohla část trhu sázející na snížení sazeb v tomto měsíci argumentovat i posledním cutem australských úroků. Tento argument nám však připadá nadnesený. Byť mají obě ekonomiky k sobě hodně blízko, nikde není dáno, že by jejich úrokový diferenciál byl něco „nenormálního“. Navíc, když jde trend obou měnových politik jedním směrem, mírný rozdíl v úrocích nelze považovat za nic fatálního. A nakonec, listopadová predikce trhu mohla zafungovat i jako rádoby sebenaplňující argument. Jestliže trh těsně před zasedáním očekával nižší sazby s pravděpodobností více než 76 %, prostě na ně „muselo dojít“. Ke zklamání většiny ale nedošlo.

Z rozhodnutí novozélandské centrální banky ponechat sazby beze změny je tedy patrné, že převážila data nad tržní predikcí. Ostatně, klíčový výhled inflace naznačuje, že by se tempo růstu cen mohlo v posledním čtvrtletí letošního roku dostat k cíli na 2 %. Každopádně, dle slov samotného guvernéra v tuto chvíli neexistuje nutnost urychleně jednat. Aktuální podoba měnové politiky je dle vyjádření velmi akomodativní. Vedle toho byla zmíněna i možnost fiskální podpory, což však není nic, za co by se mohl guvernér centrální banky se stoprocentní jistotou zaručit, jelikož to nespadá do jeho kompetencí.

Platí, že akomodativní podoba novozélandské měnové politiky je nadále potřeba k dosažení nastavených cílů. Centrální banka je na základě toho připravena jednat, bude-li to situace vyžadovat. Krátkodobá rizika výhledu totiž zůstávají nakloněna směrem k poklesu. Na druhou stranu, dlouhodobá inflační očekávání jsou dle vyjádření guvernéra dobře zakotvena.

Vzhledem k nastaveným očekáváním trhu sázejícího na snížení sazeb bylo reakcí na úrokovou stabilitu posílení NZD vůči USD o více než jedno procento. Zajímavý je i fakt, že dle dat CFTC je kiwi vůbec nejshortovanější měnou skupiny G10 - podíl čistých shortů dosahuje více než 50 %. V dalších dnech je tak vzhledem k rozhodnutí centrální banky a následného uklidnění tržních predikcí ohledně další manipulace se sazbami možné čekat pokles toho čísla. Stále se však budeme nacházet v silném záporu. Ostatně nadále platí, že rizika oslabení novozélandského dolaru nevymizela. Bude tomu tak do doby, dokud bude panovat nervozita z možné eskalace obchodních sporů.

Díky dnešnímu posílení se NZD dostal blízko k silné rezistenci kolem 0,6428 NZDUSD. Vzhledem k tomu, že tato hranice historicky zafungovala poměrně dobře, nečekáme její výraznější proražení, minimálně v rámci nejbližších dní. Další posuny budou otázkou globální nálady trhů, u které bychom si teď netipli na zásadní obrat k lepšímu vedoucí k silné rally NZD směrem k maximům za poslední půl rok těsně pod 0,6800 NZDUSD (faktem ale je, že zajištění skrze risk reversal naznačuje poměrně intenzivně rostoucí poptávku po call opcích). Obrat měnové politiky Nového Zélandu rovněž nepovažujeme za pravděpodobný, rizika spíše uvažujeme za nakloněná k další akomodaci.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1005 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,41 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0976 do 1,1067 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,56 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,43 až 25,52 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,08 až 23,22 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.