Trump si opětovně vyšlápl na Čínu - jsou to podfukáři a dřívější US vedení jim naletělo. S EU je taky problém

Americký prezident Donald Trump ve včerejším projevu v rámci Economic Clubu obnovil své ataky vůči Číně, když uvedl, že od vstupu této země do WTO v roce 2001 nikdo jiný nemanipuloval lépe ve svůj prospěch a na úkor USA než právě Čína. Trump Čínu nepřímo označil za "podvodníky a švindlíře". Trump nicméně Číně tento postup ani příliš nezazlívá a větší vinu za současný neutěšený stav přiřkl bývalému vedení USA, jež takové manipulaci podlehlo a umožnilo neblahé dopady pro americké pracující potažmo celý výrobní sektor v zemi.Jeho projev, podle komentátorů, přerušil dobu relativního klidu a příměří, jež panovala v tomto ohledu v posledních několika týdnech. Trump ve svém projevu uvedl, že podobně jako Čína postupovaly také některé další země, jež zavedly v některých oblastech vůči USA mimořádně vysoké dovozní tarify případně vystavěly jiné nepřekonatelné obchodní bariéry. V tomto ohledu vyzdvihl především EU, jejíž bariéry jsou v mnoha směrech mnohem horší než ty čínské. Trump by měl do 17. listopadu rozhodnout o osudu zamýšlených tarifů vůči dovozu evropských automobilů Původně se očekávalo, že dojde k jejich odkladu. Trump ve svém projevu také uvedl, že nemá problém se stýkat a jednat s lídry všech zemí včetně těch , kteří vystupují jako diktátoři. Ani s těmi nemá Trump žádný problém. Hlavní je, pokud taková setkání či jednání přinesou něco pozitivního pro USA a pro Američany.