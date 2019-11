Rozbřesk: Zamíří Německo do recese? Tento týden bude jasno

Tento týden se “rozlouskne” jedna důležitá otázka. Ve čtvrtek zveřejní český i německý statistický úřad první odhady HDP za třetí kvartál. A bude tím pádem jasno, zda Německo skutečně zamířilo do recese i to, jak silné dozvuky to nakonec mělo v třetím kvartále v Česku. Co tedy čekat?



K dispozici máme měsíční čísla z průmyslu, maloobchodu i stavebnictví, která potvrzují dvojkolejnost německého i českého růstu. Patrné je to zejména v Německu, kde je průmysl již déle než rok v recesi, zatímco maloobchod zrychluje a roste meziročně o více než 3 % - přibližně v souladu s rychlým růstem reálných mezd. Výborně se také daří německému stavebnictví, které se veze na vlně rychlého růstu mezd přiživujícího investice do nemovitostí. V Česku některá průmyslová odvětví (zejména strojírenství) začínají pociťovat negativní nákazu z Německa a průmysl jako celek vesměs stagnuje. Maloobchod ale zůstává velice silný a roste přes 7 % meziročně.





Když poskládáme všechny dostupné díly skládačky, vyjde nám z toho toto: Německo pravděpodobně lehké recesi neuteče, pokles by však měl být velmi mírný (-0,1 % mezikvartálně). Čekáme navíc, že stabilizace geopolitického napětí spojeného s brexitem a obchodními válkami pomůže německému průmyslu na začátku roku 2020 k odražení ode dna (výroba je na úrovních z roku 2016). I proto budou negativní přesahy do Česka jen mírné. Náš nowcast ukazuje na meziroční růst o 0,4 %. To bude sice nejslabší výsledek od začátku roku 2016, půjde ale stále o růst na evropské poměry velice příjemný.A pokud se ohledně vnějších předpokladů nepleteme, bude přes další zpomalení Česko v růstové trajektorii pokračovat i příští rok. V takovém případě se těžko výrazněji zhorší situace na trhu práce a budeme svědky pokračujícího růstu mezd Česká měna pomalu rezignuje na testování 25,50 EUR/CZK a podobně jako sousední středoevropské měny se dostává do lehké defenzivy. Na vině mohou částečně být pokračující zisky amerického dolaru , které negativně doléhají na širší spektrum rozvíjejících se trhů. V nejbližších dnech se pozornost soustředí na čísla z Česka a z Německa (viz úvodník).Eurodolar se zvolna sesunuje k hranici 1,10 a čeká na další výraznější impulzy. Ty by mohly přijít již dnes, a to jednak ze strany dat ( průmysl v EMU a americká inflace ), tak eventuálně ze strany rétoriky Fedu (promluví Powell).Ve střední Evropě se nepřestává trápit forint, který se nemůže dostat ze stínu holubičí politiky MNB, která vůbec nereflektuje vysokou inflaci . Naopak vedení MNB dokonce publikovalo report poukazující na komplikace s měřením inflace (zejména pokud jde vzhůru).Mizivá volatilita na ropném trhu přetrvává i v polovině týdne, a tak ropa Brent zůstává i nadále přišpendlená k hranici 62 dolarů za barel . Ve druhé polovině týdne by nicméně cenu ropy přece jen mohla rozpohybovat jak notná dávka fundamentální dat (již dnes stav zásob od Amerického petrolejářského institutu), tak aktualizované výhledy energetických agentur. Jako první představí svůj výhled již dnes americká EIA a trhy budou s napětím sledovat zejména její odhady poptávky po ropě , které v posledních několika měsících zaznamenaly dramatickou revizi směrem dolů.