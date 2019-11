Kofola potvrdila celoroční cíl, PFNonwovens reportuje zítra (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Kofola potvrdila na konferenčním hovoru celoroční cíl.

Vláda by mohla dnes představit plán dostavby jaderné elektrárny.

Zítra bude reportovat kvartální výsledky textilka PFNonwovens.

Evropské akcie dnes pravděpodobně otevřou pod včerejším závěrem.

Dnes bude v USA zveřejněn index spotřebitelských cen. Stejný index bude zveřejněn také v Německu.

Výsledky hospodaření v USA dnes reportuje společnost Cisco Systems. V Evropě například ABN Amro nebo Lanxess.

Snížili jsme doporučení pro akcie mediální skupiny CME na Držet. Analýzu najdete na http://bit.ly/CMEupd1911.

Société Générale snížila doporučení na Prodat pro belgickou realitní společnost Cofinimmo.

Obchodování na zámořských trzích

Obchodování v zámoří se včera neslo spíše v pozitivním módu. Jen index Dow Jones skončil na stejné úrovni jako v pondělí. Širokopásmový S&P500 přidal necelých 5 bodů a uzavřel mírně výše (+0,16 %, 3 091,8 b.). Nejlépe si vedl NASDAQ (+0,26 %, 8 486,1 b.), který opět vylepšil historický rekord. Pohled na jednotlivé sektory ukazuje, že nejlépe si vedlo zdravotnictví a zpracovatelé a těžaři komodit. Oslabovaly naopak reality a energetické společnosti, které reagují na pokles ropy druhý den v řadě.

Asijské obchodování končí v mínusu. Japonské akcie jsou slabší o téměř procento stejně jako v Austrálii a Koreji. Hongkongu nepomáhají protesty a tamní burza padá o 2 %. Ale ani ostatní indexy se od negativního trendu neodchylují a ztrácejí.

ČEZ

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka představí dnes vláda plán stavby nového jaderného bloku v elektrárně Dukovany. Podle Havlíčka by v případě, že všechno dobře půjde, nový blok mohl být hotov v letech 2036-2037. Vzhledem k tomu, že nebyly vyjednány všechny nutné podmínky (financování, garance), nebyl vypsán tendr, tak se nám zdá tento termín jako ambiciózní.

Kofola ČeskoSlovensko

Kofola pořádala včera konferenční hovor k výsledkům za Q3 19. Finanční ředitel společnosti na něm potvrdil celoroční cíl, kdy by zisk EBITDA měl dosáhnout 1 080 mil. CZK. Za prvních devět měsíců je EBITDA 860 mil. CZK a předpokládáme, že Kofola svůj cíl splní. V příštím roce bude polovina nákladů na cukr za současné ceny, druhou polovinu bude Kofola kupovat na spotovém trhu. Nicméně je důležité, že se čeká, že celkové náklady na sladidla vzrostou v meziročním srovnání jen mírně. Je to dáno složením sladidel. Dividenda by měla být v příštím roce minimálně na stejné úrovni jako letos, tzn. 13,5 CZK (hrubý výnos 4,7 %).

PFNonwovens

Výrobce netkaných textilií PFNonwovens oznámí výsledky za Q3 19 zítra ráno.

Od poloviny roku by měl vylepšit hospodaření komerční provoz nové linky v JAR. To by mělo zvýšit výrobu ve Q3 19 na 28,5 tis. tun. Také by to mohlo pomoci vyřešit problémy se skladovým hospodařením, kvůli kterému byly výsledky ve Q2 19 zklamáním.

Ceny polymerů v průběhu třetího čtvrtletí začaly klesat, to by mělo mít na čísla pozitivní vliv. Celkové tržby za Q3 19 odhadujeme na 1 667 mil. CZK, což je meziroční růst o téměř 8 %. Přenosový mechanismus cen by měl být mírně pozitivní. Čekáme nárůst mzdových nákladů vzhledem k nové lince v ČR. EBITDA očekáváme na úrovni 335,7 mil. CZK. Co se týká finančních položek, úrokové náklady by měly meziročně klesnout (splacení dluhopisů v Q4 18). Velký pozitivní efekt (+62 mil. CZK, loni +11,6 mil. CZK) bude mít FX, kdy USD posiloval proti EUR. Čistý zisk by podle našich odhadů měl meziročně vzrůst o 37 % na 215,4 mil. CZK. Podstatný nárůst je kvůli příjmu z FX. Tato položka ale nemá hotovostní charakter.

Na čtvrtletním reportu nás bude mimo jiné zajímat, jestli PFN vyřešil problémy se skladovým hospodařením, které mělo na výsledky v minulém kvartále negativní vliv. Dále pak čekáme na informace ohledně spuštění další nové linky ve Znojmě. Ta má zahájit provoz v těchto dnech. Čekáme také, že vedení PFN potvrdí celoroční projekci zisku EBITDA na spodní hranici původního rozpětí 1,3-1,45 mld. CZK.