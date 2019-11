Nejvolatilnější listopadový titul – „čínská Tesla“

Akcie čínského výrobce elektromobilů NIO (NIO) zažívají na NYSE v tomto měsíci výraznou likviditu a především volatilitu. K pondělku 11. listopadu, tedy během jen 7 seancí, dokázaly při sečtení mezidenních závěrečných obousměrných změn dosáhnout vlastně pohybu již o téměř 80 %. Na své si tak mohli přijít především aktivní krátkodobí investoři, kteří dokázali správným směrem reagovat na řadu firemních zpráv. Právě ty dokázaly v řadě případů udat titulu výrazný impuls.

Mezinárodně prezentovaná automobilka NIO, jinak v Číně pod místním názvem Weilai, je jedinou čínskou automobilkou obchodovanou na Wall Street. Vzhledem k řadě podobností, otevřeně řečeno kopírování amerického konkurenta, se jí však často přezdívá „čínská Tesla“. Svou pouť na akciovém trhu NYSE každopádně zahájila loni v září po IPO a nutno říci, že sama firma, a v návaznosti i její akcie, mají za sebou hodně divokých zhruba 14 měsíců.

Historický vývoj akcií NIO (NIO)





Prodeje daleko za očekáváním

Vstup na burzu indikoval smělé expanzní plány automobilky. První měsíce také přinášely nárůst výroby elektromobilů ES8 i jejich prodejů. Brzy však nastal zlom, který se NIO snažila svádět na recesi čínského automobilového trhu. Vzhledem k prodejům automobilů v Číně v řádech milionů, však zkrátka NIO nezískala u zákazníků takovou důvěru. Jak jsme již informovali dříve v článku "Čínská Tesla" s propadem zájmu o její elektromobily, NIO zrušila výstavbu své vlastní továrny, kde se již v roce 2020 měl začít vyrábět plánovaný a dosud vlastně jen na fotce představený sedan ET.





NIO tak stále jen využívá služeb konkurenční státem ovládané Jianghuai Automobile Group (JAC), která kvůli produkci vozů ES8, potažmo ES6 vybudovala novou továrnu (“Hefei Manufacturing Plant”). Každopádně právě poslední zprávy o prodejích byly v úvodu tohoto měsíce pro investory pozitivním impulsem. V říjnu totiž NIO prodala celkem 2 526 svých elektromobilů, tedy meziměsíčně se jednalo o čtvrtinový skok. Při pohledu zpět nicméně vlastně žádná sláva. Před rokem byly nárůsty rovněž výrazné, resp. především loni v prosinci již dokázala NIO prodat dokonce 3 300 elektromobilů ES8.

Spolupráce s Mobileye

Dalším impulsem se v minulém týdnu pro akcie NIO stala oznámená strategická spolupráce s izraelskou Mobileye, kterou v roce 2017 za více než 15 mld. dolarů převzal gigant Intel. Známý výrobce čipů si tím více otevřel cestu pro své produkty v oblasti automobilismu, když Mobileye je předním hráčem ve vývoji pokročilých asistenčních systémů pro řidiče, resp. přímo autonomního řízení. V rámci uzavřené spolupráce by tak NIO měla dále vyvíjet a vyrábět autonomní systém navržený izraelskou firmou a to na čínském trhu nejen pro své vozy. V nich se má systém pro autonomní řízení (úroveň 4) objevit v roce 2022.

V reakci na zprávy zkrátka akcie NIO dokázaly oproti stavu z konce října poskočit výše až téměř o 70 %. Investoři však rychle vystřízlivěli, resp. strmý růst vystřídal poměrně prudký pokles.

Vývoj akcií NIO (NIO) za poslední měsíc

Objemy obchodů jsou na titulu dlouhodobě výrazné, listopad navíc přinesl extrém. Přestože co do počtu ze zhruba miliardové emise akcií je jen část „veřejně“ obchodovatelná, často denně vymění majitele i desítky milionů akcií. Před týdnem v úterý 5. listopadu se zobchodovalo dokonce přes 183,5 mil. akcií NIO. Vztaženo k celé emisi tudíž zhruba 17 %. Na trhu těžko najít emise akcií firem, kde by docházelo k takové likviditě vydaného kapitálu.

Závěrem možno zmínit, že i dnes akcie NIO předvádějí výrazný posun. Tentokrát po předchozích poklesech atakují zpět hranici 2 USD, resp. po 18:30 hod. posilují o necelých 7 %. Trh tak čínskou automobilku oceňuje aktuálně na necelých 2,1 mld. USD.