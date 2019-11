Více než třetina seniorů si v důchodu půjčila peníze, důvodem byl nedostatek financí a podpora rodiny

Více než třetina českých seniorů (34 %) si během důchodového věku půjčila peníze. Hlavními důvody pro pořízení půjčky byl přechodný nedostatek financí (36 %), možnost pořídit si něco, co by z důchodu nebylo možné (25 %) a snaha pomoci někomu z rodiny (15 %). Pro téměř polovinu (45 %) seniorů je hlavním kritériem pro výběr půjčky výše úroku, v pořadí druhým nejdůležitějším je rychlost vyřízení (13 %). Více než třetina (36 %) seniorů si půjčila částku vyšší než 40 000 korun. Téměř 28 % dotázaných svoji půjčku stále splácí. Během sjednávání půjčky pociťovalo 5 % seniorů psychický nátlak. Vyplývá to z průzkumu, který pro službu Zonky realizoval IPSOS v říjnu letošního roku.

„Lidé v důchodovém věku jsou při uzavírání finančních půjček častým terčem nejrůznějších podvodných triků. Mezi neférové praktiky patří například vysoké poplatky za zákaznický servis, zpoplatnění telefonních hovorů a jejich záměrné natahování, špatně čitelné podmínky pod čarou nebo vysoké pokuty za pozdní splátku půjčky. Obecné doporučení je uzavírat finanční půjčku vždy u prověřené instituce, vzít si dostatek času na detailní prostudování podmínek a poradit se předem s někým z blízkého okolí, kdo má s uzavíráním půjček zkušenosti,“ říká generální ředitel Zonky Pavel Novák.

Pro seniory mají nevýhodné půjčky nebo půjčky přesahující jejich finanční možnosti fatální následky. Například podle Česká asociace streetwork rostou počty exekucí u osob pobírajících důchod, nejvíce je to v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. V exekuci je až 120 tisíc lidí nad 60 let, z toho téměř 40 % čelí třem a více exekucím. Z výzkumu Zonky vyplývá, že až 4 % seniorů z celé České republiky se kvůli splátkám dostalo do finančních problémů.