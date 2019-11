Na hřišti bída, v účtárně radost. Sparta hlásí rekordní výdělek

Fanoušci Sparty nezažívají nejlepší období, v účtárně se ale radují. I přes nepovedené výsledky totiž zažil letenský klub nejpovedenější sezonu. Vydělal v ní přes 300 milionů korun.

16 zápasů - sedm výher, čtyři remízy a pět proher. Tuto bilanci má Sparta v nové sezoně a fanoušci se ptají, kdy se slavný klub dostane zpět na pozice, které očekávají. Tedy do boje o titul.

Vedení Sparty se ale dozvědělo dobrou zprávu. Loňskou sezonu zakončil klub podle deníku E15 s čistým ziskem 311,6 milionu korun. To je nejvíc od roku 1999, od kdy jde hospodaření klubu dohledat.

Zisk by měl zůstat v klubu a být převeden na účet neuhrazené ztráty z minulých let. A ztráta to není malá. V součtu posledních patnácti let, kdy Spartu vlastní J&T Credit Investments je totiž ve ztrátě víc než dvě miliardy korun. Nejvíce ztratila Sparta v sezoně 2017/2018, kdy vedl tým italský trenér Andrea Stramaccioni a přivedl spoustu drahých zahraničních posil.