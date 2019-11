Šance konzervativců na vítězství v britských volbách se výrazně zvýšily

Strana pro Brexit nebude bojovat o křesla v britském parlamentu

Šance na parlamentní většinu tak výrazně narostly

Libra vyskočila na vyšší úrovně

Je tomu necelý týden, co začala předvolební kampaň před britskými parlamentními volbami, které jsou na programu 12. prosince. A už se objevila zpráva, která kampaň výrazně ovlivní. Strana pro Brexit Nigela Farage nebude s Konzervativní stranou soutěžit o volební hlasy, takže výrazně vzrostly šance na majoritu konzervativců v parlamentu. Obě strany mají podporu voličů, kteří podporují odchod Velké Británie z Evropské unie. Nigel Farage tak nebude soutěžit o 317 mandátů, které Konzervativní strana získala ve volbách v roce 2017.

Libra vyskočila v reakci na oznámení Nigela Farage, že se jeho Strana pro Brexit nebude účastnit nadcházejících parlamentních voleb. Pár GBPUSD vyskočil o 75 pips za méně než 15 min. Nicméně tyto novinky nestačily na to, aby si libra své zisky udržela. Zdroj: xStation5

V britském parlamentu je 650 míst, z toho 326 je většinový počet. Ačkoliv v praxi může být toto číslo mírně nižší, protože předseda obvykle nehlasuje a poslanci strany Sinn Fein tradičně odmítají slibovat věrnost královně. Z tohoto důvodu pak nemůžou volit. Poslanců strany Sinn Fein je po volbách v roce 2017 v britské sněmovně celkem 7.

Podle bookmakerů se sázky na výhru konzervativců zvýšily poté, co ji začala podporovat Strana pro Brexit. Kurz 1,63 znamená implikovanou pravděpodobnost 61,3 %. Stojí za povšimnutí, že Konzervativní strana je jedinou, která může reálně bojovat o parlamentní většinu. Šance Labouristů je daleko nižší. Zdroj: Betfair exchange.

Konzervativci si udržují solidní vedení v průzkumech veřejného mínění okolo 11 bodů, nicméně důležité bude, jak se volební výsledek promítne v britském volebním systému do počtu zvolených poslanců. Například poslední průzkum dával konzervativcům 40 % hlasů, což je přibližně zisk Labouristů ve volbách v roce 2017. Tento volební výsledek jim přinesl 262 mandátů - výrazně méně, než by znamenalo většinu. Nicméně je velmi obtížné modelovat budoucí volební výsledek kvůli složitosti přepočtení hlasů na mandáty. Můžeme ho však brát jako hrubé nastínění možného výsledku.

Dle bookmakerů by Konzervativní strana měla dosáhnout parlamentní většiny. Pro další fungování vlády je také důležité, o jak velkou většinu by se jednalo. Celkem 20 - 25 hlasů by straně zaručovalo, že by se nemusela spoléhat na euroskeptickou ERG při hlasování v parlamentu. Zdroj: Sporting index

Pokud se dále podíváme na celou situaci, tak opozice konzervativců by se měla formovat z Labouristů, Liberálních demokratů a SNP, které by dle bookmakerů mohly dohromady získat 283 křesel. Aby tyto tři strany mohly získat většinu, musel by se na jejich stranu přiklonit v následujících týdnech značný počet voličů. Nicméně pokud by se Konzervativní straně nepodařilo zajistit většinu, tak by pravděpodobně nemohla počítat s podporou ani jedné ze zmíněných politických stran.

Je stále brzy hodnotit, jak by volby mohly dopadnout, ale poslední vývoj událostí přeje jednoznačně Konzervativní straně. Pokud by však Strana pro Brexit změnila své rozhodnutí, tak by se volební počty rázem výrazně změnily. Dle bookmakerů existuje dobrá šance pro Konzervativní stranu dosáhnout volebního úspěchu ve formě parlamentní většiny. V následujících čtyřech týdnech se však stále mohou objevit faktory, které by mohly situace výrazněji změnit. Před posledními volbami ukazovaly volební průzkumy konzervativcům větší podporu, než se nakonec projevilo ve volbách. Můžeme však pouze spekulovat, zda by tento faktor mohl projevit i tentokrát.

Pár EURGBP klesl na nejnižší úrovně za posledních 6 měsíců poté, co Strana pro Brexit učinila své oznámení. Cena se aktuálně nachází pouhé 1 % od nejnižších úrovní v tomto roce v okolí 0,8473. Zdroj: xStation5