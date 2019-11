Franklin Templeton: Co může úpis Aramca znamenat pro kapitálové trhy?

Úpis akcií saúdskoarabské státní ropné společnosti by mohl odstartovat primární veřejné nabídky dalšího majetku v rukou tohoto pouštního království, domnívají se Bassel Khatoun a Salah Shamma ze společnost Franklin Templeton. Ve svém článku rozebírají, co by úpis mohl znamenat pro Saúdskou Arábii a jaké by byly dopady na globální kapitálové trhy.

Primární veřejná nabídka Saudi Aramco je významná nejen vzhledem k valuaci této firmy, odhadované na 1 až 2 biliony USD, ale také proto, že představuje příležitost ke spuštění dlouho očekávaného privatizačního programu tohoto království. Kromě toho by to mohlo osvěžit trh IPO na akciové burze Saúdské Arábie.

Pro Saúdskou Arábii by floating 5 % - 10 % Aramca mohl být transformační dohodou. Úspěšný listing na burze Tadawul by pro lokální investory znamenal tolik potřebný paprsek důvěry. Kromě toho by to ke vstupu na trh mohlo podnítit i jiné saúdské firmy. Saúdské úřady mají ambiciózní cíl zvýšit počet společností listovaných na burze Tadawul do roku 2022 ze 193 na 250.

Podle nás je IPO Saudi Aramco centrálním pilířem státní strategie s názvem Vize 2030. Širší privatizace státního majetku pravděpodobně urychlí příliv zahraničních investic do Saúdské Arábie, zlepší likviditu a transparentnost a bude nadále napomáhat v dalším odklánění ekonomiky od její závislosti na ropě.

Saúdská vláda uvedla, že chce získat v nadcházejících letech až 200 miliard USD prostřednictvím privatizací. Součástí toho je cíl získat do roku 2020 9 až 11 miliard USD z privatizace majetku, což se týká sektorů jako zdravotnictví, vodohospodářství, doprava, školství, místní samospráva, energetika, sport a komunikace.

Ve druhém čtvrtletí letošního roku byly na burze Tadawul dokončeny jenom dvě IPO, loni za stejnou dobu to byly čtyři. Podle nás je třeba, aby byla na burze Tadawul zastoupena větší škála sektorů. Zvýšila by se tak hloubka trhu a ten by byl v očích zahraničních investorů mnohem více „investovatelný“.

Kde jsme nyní?

Je spravedlivé poznamenat, že podnik za poslední dva roky ušel dlouhou cestu. Naše analýza naznačuje, že se zlepšila opatření Aramca na poli transparentnosti a zveřejňování informací. Firma by tak nyní mohla být více na roveň se standardy v tomto sektoru i s nejlepší praxí. Uvažování firmy se podle nás posunulo směrem k regulované, veřejné entitě.

Haló efekt, který by prodej akcií Aramka mohl mít na saúdské IPO scéně, by se neměl podceňovat. Není těžké si představit, že s tím, jak se pozornost zahraničních investorů upře na Saúdskou Arábii, a konkrétně na Aramco, bude i více místních firem pohlížet na svůj budoucí život pod hlavičkou veřejně obchodované společnosti pravděpodobně příznivěji.

Za zmínku stojí i to, že IPO Aramka bude mít významný dopad na kapitálové trhy v celém regionu Blízkého východu a Severní Afriky (MENA), jakož i na širší prostor rozvíjejících se trhů.

Zhodnocení širšího dopadu

K 29. říjnu představovala oblast MENA 4,4 % indexu MSCI Emerging Market, přičemž Saúdská Arábie tvořila po svém začlenění 2,4 % indexu. Po zahrnutí Kuvajtu v roce 2020 by se tato váha měla dál zvyšovat na 5 %. A jelikož Aramco časem upíše 5 % společnosti, zvýšilo by se zastoupení regionu v MSCI pro rozvíjející se trhy podle našich odhadů o 1,8 procentního bodu. Celková váha regionu by tak narostla do blízkosti 7 % a dostala se na par se svými protějšky z rozvíjejících se evropských trhů, s Brazílií, JAR a Indií.

Kromě toho, pokud by se na trh dostalo více místních firem, byla by to příležitost zvýšit úrovně korporátního řízení a transparentnosti v Saúdské Arábii. Firmy se svým listováním totiž ocitají pod pečlivým dozorem tržních regulátorů a investorů. Další bonusem úpisu majetku, který byl dříve v rukou státu, by byl fakt, že IPO mohou přilákat velké strategické investory s mnohdy globálním záběrem, kteří mohou přinést čerstvý pohled a inovativní způsoby fungování byznysu.

Co bude dál?

Podle našeho obecného názoru nabírá privatizační program Saúdské Arábie na rychlosti a příliv zahraničního kapitálu do země se zřejmě zintenzivní. Pomůže to zvýšit likviditu na akciové burze a dále zlepšovat úroveň firemního řízení a transparentnosti.

Vyvíjejí se také pravidla a regule pro IPO v Saúdské Arábii. Ohromujícím způsobem se v terénu pracuje na tom, jak odstranit překážky pro firmy, které o IPO uvažují. Místní Úřad pro kapitálové trhy (CMA) dlužíme potlesk za to, co v posledních letech udělal pro zpřístupnění burzy Tadawul a pro to, aby byla atraktivnější pro globální investory. Znamená to, že investoři v království by měli do budoucna těžit z institucionalizovanějšího a likvidnějšího trhu s akciemi.

Dalším důkazem toho, že saúdský regulátor svým vpřed hledícím přístupem napomáhá rozvíjet akciový trh, jsou nové regulace, které firmám z jiných zemí Perského zálivu mají umožnit cross listing na burze Tadawul. To je přesně ten typ inovativního myšlení, který časem podpoří i jiné firmy k tomu, aby uvažovaly o listingu na saúdském akciovém trhu. Prostoru k reformám je ale stále dosti a reformní úsilí se v tomto bodě nesmí zastavit.

Úspěšný úpis akcií Aramka by podtrhl, jak daleko se místní trh dokázal dostat v tak krátkém časovém horizontu. IPO by také byla tolik potřebným katalyzátorem pro další velkoformátové privatizace, se kterými se počítá ve strategii Vize 2030. Domníváme se, že nejnovější vývoj je dobrým znamením pro rozvoj akciového trhu Saúdské Arábie a zlepšuje pověst království coby rodící se hvězdy ve vesmíru rozvíjejících se trhů.