Další data dnes přinesla záblesk naděje pro německou ekonomiku. Poté, co v minulých týdnech zastavily svůj předchozí pád indexy nákupních manažerů, dopadl nad očekávání dobře i listopadový ZEW index. V jeho hodnocení výhledu do budoucnosti se dotazovaní investoři shodli na známce -2,1 bodu, což představuje nejen dramatické zlepšení oproti předchozímu měsíci, kdy index dosáhl hodnoty -22,8, ale i překonání tržních odhadů o více než 10 bodů. Podobný vývoj vykázala i celá eurozóna, kde index meziměsíčně vystřelil z -23,5 na -1,0 bod. Vysvětlení tohoto obratu je zřejmě nabíledni – po dlouhých měsících obav o další eskalaci obchodních válek se do německé ekonomiky opět vrací víra ve smírné řešení a oživení mezinárodního obchodu. Ačkoliv prezident USA Trump ve své rétorice příliš touhy po usmíření stále nesignalizuje, ze zákulisí se množí zprávy o tom, že by tentokrát s Číňany mohl najít alespoň dočasné řešení. Hovoří se nejen o nepokračování ve vzájemných útocích, ale i o možném zrušení předchozích dovozních cel. Zároveň na veřejnost pronikly zvěsti o americkém rozhodnutí prozatím nezvyšovat ani cla na evropské automobily či jejich součástky, což na náladu na starém kontinentu také působí příznivě. O tom, že by německá ekonomika potřebovala poněkud vzpružit, hovoří nejen data o růstu tamního HDP, která by již tento čtvrtek měla potvrdit stav technické recese, ale i druhá složka zmiňovaného ZEW indexu. Ta hodnotí současnou situaci a velké změny v aktuálním vydání nedoznala, když dosáhla -24,7 bodu oproti říjnovým -22,8.

Ačkoliv je na oslavy ještě poněkud brzy, data v tuto chvíli naznačují, že bychom se mohli dočkat německého zotavení již v průběhu první poloviny příštího roku. Zpracovatelský průmysl je sice nadále v nevalné kondici, ale politické dohady, které ekonomiku dlouhou dobu dusily, se začínají uvolňovat. Kromě sporu USA a Číny by se i Spojené království mohlo v prosinci dočkat rozřešení v otázce brexitu. Z předchozích zkušeností ovšem víme, že když se politická rozhodnutí mohou zkomplikovat, pak se také zkomplikují. V případě krachu těchto procesů by se pravděpodobně skepse na evropské trhy velice rychle zase vrátila.









Autor: Vít Hradil, analytik





Editor: Eliška Jelínková, analytička











Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.