Plzeňské parkování čeká modernizace, téměř nevyužívaná platba přes Plzeňskou kartu bude ukončena

Ilustrační foto: M. Pecuch

Parkování v plzeňských ulicích čeká celková modernizace. V souvislosti s tím ukončí město Plzeň k 1. prosinci 2019 možnost platby parkovného přes elektronickou peněženku Plzeňské karty na parkovacích automatech. Tuto službu nabízelo město od roku 2012. Od prosince letošního roku bude tedy možné platit parkovné v krajské metropoli bezkontaktně bankovní kartou či v hotovosti. Správcem výběru parkovného v Plzni je Parking Plzeňských městských dopravních podniků.

„Možnost platit elektronickou peněženkou Plzeňské karty využívalo na parkomatech s možností volby platebního prostředku pouze jedno procento řidičů. Nejčastěji platí lidé parkovné mincemi (61 procent), poté bankovními kartami (29 procent) a devět procent lidí zaplatí parkovné bankovkami, jak vyplývá z dat Parkingu Plzeňských městských dopravních podniků,“ vysvětlil náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

„Za těchto podmínek, kdy možnost platbou přes Plzeňskou kartu využívá pouhé procento řidičů, by byly finanční nároky na modernizaci systému od vývoje po implementaci a provoz nepoměrně vyšší a městu by se nevyplatilo do tohoto investovat. Navíc se Plzeňská karta sama přeorientovává na fungování s bankovní kartou. Právě oproti městské kartě běžné bankovní karty dosahují téměř 30 procent výnosů z transakcí na parkovacích automatech,“ doplnil generální ředitel Plzeňských městských podniků Jiří Ptáček.

Možnost platit Plzeňskou kartou byla na parkovacích automatech zavedena v roce 2012, později se rozšířila také do parkovacích domů na Rychtářce a u Nového divadla. Vůbec nejdéle je podporovaná na nejstarším městském závorovém parkovišti v sadech Pětatřicátníků.

Začátkem příštího roku spustí Plzeň pilotní projekt, kterým se změní způsob úhrady parkovného v nejexponovanější zóně placeného stání A, tedy v historickém jádru města. Dvacítku parkovacích automatů dovybaví město klávesnicemi pro zadávání registračních značek. Úhrada parkovného se tak bude nově kontrolovat právě prostřednictvím lustrace registrační značky. Odpadne tak nasazování a snímání botiček, do budoucna se zvažuje i to, že řidiči nebudou muset platit prostřednictvím automatů, ale přes aplikaci v mobilu. Cílem je zvýšit počet parkujících, kteří respektují pravidla parkování.

„Přeměna parkování do tzv. systému chytrého parkování představuje pro Plzeň významný kvalitativní posun, jak pro zákazníky – řidiče, tak pro město jako poskytovatele parkovacích míst,“ uvedl náměstek Michal Vozobule.

Text: Adriana Jarošová