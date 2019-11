Hypotéky zlevňují, průměrná sazba hypotéčního úvěru v říjnu klesla na 2,50 %, p. a.

Průměrná sazba úvěrů na bydlení v říjnu klesla na 2,50 %, p. a., což znamená změnu o -0,10 procentního bodu oproti minulému měsíci. Od ledna, respektive února 2019, kdy sazby překonaly hranici 3 procent, se jedná o pokles o 0,54 procentního bodu. Vyplývá to z dat Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů za říjen 2019.

"Jasně se ukazuje, že bankovní domy vzaly hypoteční trh útokem a snížily úrokové sazby. Dobrou zprávou je, že pokles nebyl jen marketingovým trikem, ale dochází k němu i při reálných žádostech. To potěší nejenom klienty, kteří uvažují o vlastním bydlení, ale i ty, kteří úvěr mají a končí jim v nejbližších měsících fixace úrokové sazby,“ komentuje vývoj Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting, a pokračuje: „Na mezibankovním trhu to díky ohlášení dalšího kvantitativního uvolňování od Evropské centrální banky také nevypadá na nějaké zdražování, tudíž by současný trend snižování úrokových sazeb hypotéčních úvěrů mohl nějakou dobu vydržet.“

České sazby se ale odvíjejí zejména od rozhodnutí České národní banky (ČNB) a pohybem domácích úrokových sazeb. V některých případech i výnosem splatnosti desetiletého státního dluhopisu.

„Sazby jsou v současné době beze změny a bude záležet jen na rozhodnutí bankovní rady ČNB, zda do konce roku s nimi bude ještě nějak hýbat. S ohledem na vývoj výnosu státních dluhopisů je možné čekat i další mírné snížení sazeb,“ domnívá se Novák.

Broker Consulting Index hypotéčních úvěrů sleduje vývoj hypotéčních úvěrů od ledna 2015, kdy průměrná sazba byla na 2,45 %, p. a. Nejnižší hodnotu vykázal Index v prosinci 2016, kdy sazby klesly pod dvě procenta na 1,77 %, p. a. Z pohledu úrokových sazeb je velice zajímavý postupný růst obliby delších fixací úrokových sazeb, jak dokládá Broker Consuting FIXIndex. V Česku je dlouhodobě nejpopulárnější fixace úrokových sazeb na 5 let, ale v posledních třech letech postupně roste obliba fixací na 7 či 10 let.

Novák k tomu dodává: „Postupná obliba delších fixací úrokových sazeb je patrná až od roku 2016, kdy úrokové sazby klesly na historické minimum. Ti, co si prozíravě zafixovali sazbu pod dvě procenta alespoň na sedm let, mohou nyní klidně spát.“

Broker Consulting Index hypotéčních úvěrů je analytický nástroj, který ukazuje průměrnou úrokovou sazbu u hypotečních úvěrů, jež zprostředkovali konzultanti Broker Consulting a pobočky OK POINT u kteréhokoli poskytovatele hypotečních úvěrů. Jedná se o vážený aritmetický průměr, kdy hlavní vahou je objem úvěru. Tedy čím vyšší úvěr, tím jeho sazba do indexu vstupuje větší vahou. Výhodou metody výpočtu je skutečnost, že se do statistiky dostávají pouze skutečně schválené úvěry a to bez výjimky všechny. Nemůže dojít ke zkreslení informací a index není závislý na dodávkách třetích stran. V principu se index počítá ze sazeb, které jsou v danou chvíli pro daného klienta nejnižší na trhu nebo se nejnižší hranici přibližují, neboť klient si vybírá z mnoha možností, které mu trh v danou chvíli nabízí. A většinou si vybírá právě nejnižší sazbu úvěru, který i v jiných parametrech splňuje jejich podmínky. Broker Consulting ročně zprostředkuje úvěry v objemu přesahující 11 miliard korun. FIXIndex sleduje procentuální podíl jednotlivých fixací úrokových sazeb (3, 5, 7 a 10 let) v celkovém objemu hypotečních úvěrů.

Poznámka pro média: Broker Consulting Indexy je možné volně publikovat pouze s označením „Broker Consulting Index“ (např. Broker Consulting index hypotečních úvěrů). Více informací najdete též na webu https://www.bcas.cz/onas/pro-media/.

Proč je dobré index sledovat: Broker Consulting Index hypotečních úvěrů zachycuje vývoj úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. Je praktickým indikátorem toho, zda hypoteční úvěry pro českou veřejnost zlevňují, stagnují, nebo zdražují. Na rozdíl od jiných podobných indexů vychází ze skutečně sjednaných úvěrů napříč bankovními poskytovateli a zohledňuje výši úvěru. Obecně lze říci, že klesající trend indexu vede k vyššímu zájmu o nemovitosti a růstu jejich cen. Dlouhodobě rostoucí trend pak může předznamenávat zejména ochlazení poptávky po nemovitostech. Vzhledem k nedostatku nemovitostí v Česku ale nemusí být růst sazeb spojen s poklesem cen nemovitostí. Broker Consulting index hypotečních úvěrů důvěryhodným podkladem pro média při komunikaci praktického a pro sta tisíce lidí zajímavého vývoje.