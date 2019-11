Librová rally Nigela Farage

Britská libra od začátku listopadu odevzdávala část zisků, kterých dosáhla zejména díky dosažení brexitové dohody s EU. Tento dokument však nebyl implementován do britského práva. Obchodníci se teď mnohem více zaměřují na předčasné volby naplánované na polovinu prosince. A právě v této otázce jsme včera byli svědky librové rally Nigela Farage.

Lídr Strany pro brexit v pondělí uvedl, že v předčasných volbách nepostaví kandidáty v obvodech, které získali v předchozím hlasování konzervativci. Farage k tomu dodal, že nechce, aby ve volbách zvítězily strany vymezující se proti britskému odchodu z EU. Dle vlastních slov udělá jeho strana vše, aby získala křesla aktuálně držená labouristy. Cílem je zabránit druhému brexitovému referendu a vzniku dalšího parlamentu, v němž by vláda neměla většinu.

Jak uvádí některé komentáře, například Reuters, krok Nigela Farage výrazně zvyšuje šance konzervativců na získání parlamentní většiny. Trhy to přivítaly pozitivně, což se projevilo posílením libry vůči euru na nejsilnější hodnoty od května. Celkově je ale naladění librových investorů stále opatrné. Z posledních dat CFTC vidíme, že otevřené čisté shorty zůstávají na svém pětiletém průměru. Měsíční strategie risk reversal (téměř již pokrývající načasování britských předčasných voleb), reflektující tržní náladu ve spojení se zajištěním proti pohybům kurzu, je rovněž bez výraznějších změn. Poslední měsíc sice přinesl lehký nárůst převahy call opcí GBPUSD, celkově se však hodnota drží v záporu, tj. převaha put opcí nad cally. Obdobně je na tom i ta samá strategie v témže tenoru u EURGBP

S tím, jak se budeme blížit načasování voleb, je možné očekávat zvýšenou librovou volatilitu. Hlavním faktorem určujícím další posun cablu budou zejména politické odhady. Každopádně platí, že čím jasnější predikce převahy konzervativců, tím by se britská měna mohla dočkat další podpory.

V rámci zaměření na ostatní trhy, dolar v posledních dnech profitoval zejména z rostoucích výnosů amerických dluhopisů. Dalším směrodatným faktorem bude dění kolem americko-čínských obchodních sporů. K tomu by již dnes mohl promluvit sám prezident Trump na svém vystoupení v New York Economic Club. Sledovat ale budeme i jiná „kolbiště“, zejména pak USA vs. EU. Právě tam v tomto týdnu vyprší šestiměsíční posun, který by však mohl být například dle spekulací serveru Politico prodloužen na dalších šest měsíců.

Dnes bychom se u eurodolaru mohli dočkat o něco vyšší volatility, a to nejen díky vystoupení Donalda Trumpa, ale i opětovně otevřenému trhu s americkými dluhopisy, který byl včera z důvodu státního svátku zavřený. Do hry mohou vstoupit i data jako německý Zew index.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1029 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,27 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1009 do 1,1067 EURUSD.*

Koruna na včerejší data o inflaci reagovala jen vlažně. Zpráva o možném posunutí amerických cel na evropská auta je pro měny regionu pozitivní, avšak stále jde o spekulaci. Pokud však bude odsun potvrzen, vsadili bychom si na silnější korunu, a to citelněji pod 25,50 za euro.

Dnes nás žádná domácí data nečekají. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,50 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,45 až 25,54 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,02 až 23,19 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.