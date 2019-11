Kvartální zisk a výnosy ČEZ za 3Q pod odhady, firma snižuje roční výhled

ČEZ hospodařil v letošním třetím čtvrtletí s upraveným čistým ziskem 500 milionů Kč, zatímco odhad v průzkumu Reuters byl 2,09 miliardy Kč. Provozní zisk EBITDA za třetí kvartál dosáhl 9,8 miliardy Kč, zatímco trh čekal 11,42 miliardy Kč. Výnosy za stejné období dosáhly 48,03 miliardy, což je rovněž pod tržním odhadem, nastaveným podle Reuters tentokrát na 50,02 miliardy Kč. Česká energetická společnost také změnila výhled letošního upraveného čistého zisku, ze kterého se vyplácí dividenda, na 17 až 18 miliard Kč. Dříve počítala s rozpětím 17 až 19 miliard Kč. Změněn je také výhled provozního zisku EBITDA pro letošní rok, kde polostátní gigant nyní počítá s číslem 58 miliard Kč. Dosud to bylo rozpětí 57 miliard až 59 miliard Kč.

Výsledky za třetí čtvrtletí byly podle firmy negativně ovlivněny překvapivým rozhodnutím odvolacího soudu ve sporu se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), na jehož základě společnost ČEZ Prodej uhradila částku 1,3 mld. Kč. Dlouholetý spor souvisí s neodebráním elektřiny SŽDC v roce 2010, kdy SŽDC způsobila společnosti ČEZ Prodej škodu. Náhrada škody byla uhrazena ze strany SŽDC v roce 2015 a nyní byla ze strany ČEZ Prodej vracena. Proti rozsudku připravuje ČEZ Prodej dovolání k Nejvyššímu soudu ČR.



Úpravy výhledů zisku EBITDA a očištěného zisku společnost vysvětluje rovněž soudním verdiktem v kauze SŽDC, dále vyšším ziskem z obchodování s komoditami a vyšší marží z prodeje elektřiny.

Za první tři čtvrtletí polostátní společnost vydělala 13,6 miliardy korun, meziročně o 49 procent více. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl v prvním až třetím čtvrtletí 44,7 mld. Kč, meziročně o 16 % více.Zvýšení je způsobeno zejména růstem realizačních cen vyrobené elektřiny v ČR a vyšším ziskem z obchodování s komoditami.Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy dosáhl 14,7 mld. Kč, což je meziročně o 30 % více.

„Dosavadní hospodářské výsledky v letošním roce naplňují naše očekávání obratu trendu minulých let a výrazného meziročního růstu zisku Skupiny ČEZ. Na úrovni celého roku 2019 držíme ambici dosáhnout provozního zisku EBITDA ve výši 58 mld. Kč, a to navzdory negativnímu dopadu soudního sporu se SŽDC ve výši 1,3 mld. Kč. Daří se nám v oblasti obchodování s komoditami a pokračujeme v opatřeních v oblasti vnitřní efektivity,“ uvedl v dnešním prohlášení předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Pro rok 2020 má společnost předprodáno 78 % elektřiny na průměrné ceně 43,2 EUR/MWh, v polovině roku to bylo 42,3 EUR/MWh. Pro rok 2021 to je 48 % elektřiny na průměrné ceně 45,4 EUR/MWh, v polovině roku to bylo 43,6 EUR/MWh.

Zahraniční divestice

Společnost dále uvedla, že započala přípravu prodeje polských aktiv, přičemž možní kupci budou kontaktováni zřejmě do konce poloviny roku 2020.

Nabídky na rumunská aktiva firma očekává ve 2Q20 s dokončením prodeje do první poloviny roku 2021. Zájem o koupi rumunských aktiv vyjádřilo více než 30 zájemců.

Pokud jde o prodej bulharský aktiv, ktreý v říjnu zastavil bulharský antimonopolní úřad, byla proti jeho rozhodnutí ze strany ČEZ i ze strany Eurohold podána správní žaloba.