ČEZ s čistým ziskem výrazně pod tržním odhadem, snižuje roční výhled

ČEZ hospodařil v letošním třetím čtvrtletí s upraveným čistým ziskem 500 milionů Kč, zatímco odhad v průzkumu Reuters byl 2,09 miliardy Kč. Česká energetická společnost také změnila výhled letošního upraveného čistého zisku, ze kterého se vyplácí dividenda, na 17 až 18 miliard Kč. Dříve počítala s rozpětím 17 až 19 miliard Kč. Změněn je také výhled provozního zisku EBITDA pro letošní rok, kde firma nyní počítá s číslem 58 miliard Kč. Dosud to bylo rozpětí 57 miliard až 59 miliard Kč.

Za první tři čtvrtletí polostátní společnost vydělala 13,6 miliardy korun, meziročně o 49 procent více.

„Dosavadní hospodářské výsledky v letošním roce naplňují naše očekávání obratu trendu minulých let a výrazného meziročního růstu zisku Skupiny ČEZ. Na úrovni celého roku 2019 držíme ambici dosáhnout provozního zisku EBITDA ve výši 58 mld. Kč, a to navzdory negativnímu dopadu soudního sporu se SŽDC ve výši 1,3 mld. Kč. Daří se nám v oblasti obchodování s komoditami a pokračujeme v opatřeních v oblasti vnitřní efektivity,“ uvedl v dnešním prohlášení předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Pro rok 2020 má společnost předprodáno 78 % elektřiny na průměrné ceně 43,2 EUR/MWh, v polovině roku to bylo 42,3 EUR/MWh. Pro rok 2021 to je 48 % elektřiny na průměrné ceně 45,4 EUR/MWh, v polovině roku to bylo 43,6 EUR/MWh.

Připravujeme podrobnosti.