Rozpačitý úvod týdne v USA (11.11.2019)

Hlavní akciové indexy v USA dnes mírně oslabily. V úvodu obchodování však situace vypadala výrazně hůře - akcie se tak po prvních dvou hodinách začaly zvedat a dostaly se až do zelených čísel, aby v závěru uzavřely opět v záporu. Volatilita však i tak nebyla příliš velká - celý dnešní den se indexy pohybovaly v poměrně úzkém pásmu od cca -0,5 % do +0,1 %. Důvodem mírně negtivní nálady, která dnes panovala, byly pokračující protesty v Hong-Kongu, kvůli kterým asijské indexy dnes ráno výrazně ztrácely. Tento negativní sentiment se přenesl i do evropského a následně do amerického obchodování, kde ale postupně slábl - zdá se tak, že investoři v USA nepřikládají tomuto dění tak velkou váhu. Výsledková sezóna je u konce a tak jsou opět zraky investorů upřeny k plánované obchodní dohodě mezi USA a Čínou - ta by mohl být dojednána v prosinci. Z minulosti však víme, že tato jednání mohou provázet výrazné výkyvy na trhu. Je tak třeba počítat se zvýšenou volatilitou i v závěru roku.

Nejlépe se dnes dařilo telekomunikačnímu sektoru (Verizon +0,5 %). Byl to vlastně jediný z hlavních sektorů, který uzavřel těsně nad nulou. Naopak nejslabším článkem dne byl energetický sektor (Exxon Mobile -0,7 %, Chesapeake Energy -10,2 %). Nedařilo se ani zdravotnímu sektoru (Mylan -2,1 %, Eli Lilly -0,7 %).

Za zmínku pak dnes stál pohyb akcií Boeing (+4,7 %). Důvodem tohoto výrazného růstu byla pozitivní zpráva ohledně problémových letadel 737Max. Zdá se, že 737Max by mohly opět brzy létat.