Turecko deportuje bojovníky ISIS do jejich domovin, část poputuje do EU

Turecko deportuje bojovníky Islámského státu do jejich domovských zemí. Oznámilo to tamní ministerstvo vnitra. První z islamistů má směřovat do Spojených států. Společně s ním Turecko oznámilo deportaci německého a dánského příslušníka Islámského státu. Celkem jich Ankara chce vrátit do země původu několik tisíc. Většina má putovat do Evropské unie. Bojovníci Islámského státu se vrací do Evropy. Turecko jich na svém území vězní více než 1200 a po expanzi do severní Sýrie další zadržení na tureckém území přibyli. Země se o ně dál starat nechce. "Zadržujeme bojovníky Islámského státu. Evropě oznamujeme, že některé džihádisty začneme posílat zpátky, nejsou to naši lidé, jsou to vaši vlastní lidé. Zabalili jste je jako dárek a poslali sem. Nyní vám je začneme posílat zpátky," zveřejnil turecký ministr vnitra Süleyman Soylu. Tato slova pronesl turecký ministr vnitra v pátek. V pondělí už jednoho islamistu deportovali do Spojených států. Další míří do Německa a Dánska. "Turecko nás informovalo o deportaci jedné osoby. Sedm dalších lidí k nám chtějí poslat 14. listopadu a další dva lidi 15. listopadu. Ve všech těchto případech udělení občanství nepřipadá v úvahu," reagoval mluvčí německého ministerstva zahraničí Christofer Burger. Evropským státům se deportace bojovníků na jejich území nelíbí ze zjevných důvodů. Uvěznění džihádistů mimo jiné může vést k šíření radikalizace lidí v evropských věznicích, případně může vést k dalším teroristickým útokům.

Kromě samotných bojovníků zůstává otázkou, co se stane se ženami islamistů a jejich dětmi. Většina z nich je v současnosti v detenčních zařízeních. To je i případ jedenáctiletého Alvina původem z Albánie, kterého matka odvezla do Sýrie. Zde se přidala k Islámskému státu.

Alvin v minulých dnech přiletěl do Itálie, kde bude žít se svým otcem a sestrami. Do Evropy se vrátil z detenčního zařízení pro ženy a děti islamistů v severozápadní Sýrii.