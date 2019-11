Warrenová slibuje zastavení US břidlicové revoluce, když bude zvolena prezidentkou USA

a senátorka za stát Massachusetts

Demokratická kandidátka na post prezidenta USAElizabeth Warrenová ve svém posledním projevu mimo jiné uvedla, že se hodlá přičinit o zastavení bouřlivého rozvoje americké břidlicové těžby. Warrenová by chtěla zastavit přidělování nových licencí pro tuto formu ropné těžby v šelfových oblastech moře a na státní půdě.Břidlicová těžba v posledních letech v USA prošla nebývalým rozvojem a katapultovala zemi do pozice předního producenta a také vývozce ropy zemního plynu . Nyní ovšem čelí rostoucímu hnutí odporu kvůli jeho negativním enviromentálním projevům a dopadům.Myšlenky na omezení americké břidlicové těžby čelí poměrně ostré kritice odborníků na dané téma s tím, že právě břidlicová těžba je jedním z důležitých tahounů růstu americké ekonomiky a má velký vliv v mnoha oblastech včetně těch zcela mimo ekonomiku. V těžba ropy plynu je v USA zaměstnáno přímo přes 160 000 osob a v průmyslu navázaném na zemní plyn je zaměstnáno více jak 625 000 Američanů. Výrazné posílení pozice na ropném trhu má podle některých komentářů také výrazný politický vliv především z pohledu národní bezpečnosti.Omezení břidlicové těžby by mohlo mít proto pro USA vážné ekonomické, ale i politické následky.