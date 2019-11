PFNonwovens (Koupit, 12m cíl = 924 CZK) - Nové linky pozitivně ovlivní reportovaná čísla (Odhady výsledků)

Den zveřejnění: čtvrtek, 14. listopadu 2019

Očekávané výsledky hospodaření: Od poloviny roku by měl vylepšit hospodaření komerční provoz nové linky v JAR. To by mělo zvýšit výrobu ve Q3 19 na 28,5 tis. tun. Také by to mohlo pomoci vyřešit problémy se skladovým hospodařením, kvůli kterému byly výsledky ve Q2 19 zklamáním.

Ceny polymerů v průběhu třetího čtvrtletí začaly klesat, to by mělo mít na čísla pozitivní vliv. Celkové tržby za Q3 19 odhadujeme na 1 667 mil. CZK, což je meziroční růst o téměř 8 %. Přenosový mechanismus cen by měl být mírně pozitivní. Čekáme nárůst mzdových nákladů vzhledem k nové lince v ČR. EBITDA očekáváme na úrovni 335,7 mil. CZK. Co se týká finančních položek, úrokové náklady by měly meziročně klesnout (splacení dluhopisů v Q4 18). Velký pozitivní efekt (+62 mil. CZK, loni +11,6 mil. CZK) bude mít FX, kdy USD posiloval proti EUR. Čistý zisk by podle našich odhadů měl meziročně vzrůst o 37 % na 215,4 mil. CZK. Podstatný nárůst je kvůli příjmu z FX. Tato položka ale nemá hotovostní charakter.

Firemní zprávy: Na čtvrtletním reportu nás bude mimo jiné zajímat, jestli PFN vyřešil problémy se skladovým hospodařením, které mělo na výsledky v minulém kvartále negativní vliv. Dále pak čekáme na informace ohledně spuštění další nové linky ve Znojmě. Ta má zahájit provoz v těchto dnech. Čekáme také, že vedení PFN potvrdí celoroční projekci zisku EBITDA na spodní hranici původního rozpětí 1,3-1,45 mld. CZK.

Konsensus pro Q3 19 není k dispozici.