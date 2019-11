Těžká rána pro inkluzi. Ministerstvo zvažuje propuštění tisíců lidí ve školství

Ministerstvo školství plánuje podle Pedagogické komory výrazně snížit počet pedagogických asistentů, kteří pomáhají učitelům ve třídách při společném vzdělávání, takzvané inkluzi. To se ale komoře nelíbí, podle ní jsou asistenti velmi důležití. Zástupci komory navrhují i další změny ve školství, které by vyšly až na osm a půl miliardy. Podle pedagogické komory chce ministerstvo školství v příštím roce snížit podporu inkluze o 400 milionů a v roce 2021 pak o 1,4 miliardy. Čísla jsou uvedené ve výhledu rozpočtu ministerstva školství na léta 2020 a 2021, které v pondělí zveřejnila Pedagogická komora. V roce 2021 by podle komory mohl počet pedagogických asistentů mohl klesnout o 2600. "Učitelé budou ve třídách na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami sami. Snižování počtu pedagogických asistentů povede jen k dalšímu přetěžování učitelů a jejich odchodům ze školství," píše prezident Pedagogické komory Radek Sárközi v dopise pro ministerstvo školství. V současnosti je podle Sárköziho v Česku při přepočtu na plné úvazky celkem 17 tisíc asistentů. "Od školního roku 2016/2017 jsou v rámci nedomyšlené inkluze do přeplněných tříd s 30 žáky zařazovány přednostně i děti se závažnými speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelům výrazně pomáhají při výuce těchto žáků právě asistenti pedagoga," uvedl Sárközi.

Redakce TN.cz oslovila ministerstvo školství s žádostí o vyjádření, to zatím neodpovědělo. Pokud se tak stane, reakci zveřejníme v tomto článku.

Pedagogická komora navrhuje tyto konkrétní změny:

1) Navýšení kapitoly školství o dvě miliardy korun na zvýšení nárokových příplatků za třídnictví a specializované činnosti (metodici prevence, logopedi, koordinátoři ICT…).

2) Navýšení kapitoly školství o pět miliard korun určených na odměny pro zaměstnance škol, což umožní zvýšení platů pedagogických pracovníků o 15 procent místo plánovaných 10 procent.

3)Navýšení kapitoly školství o jeden a půl miliardy korun určených na ostatní neinvestiční náklady (ONIV), z nichž školy hradí například pomůcky pro žáky, učebnice, plavecký výcvik, vzdělávání učitelů, náhrady v době prvních 14 dní nemoci zaměstnanců apod.











rád bych Vás požádal jakožto statutární zástupce Pedagogické komory, z. s., o navýšení kapitoly školství v zákoně o státním rozpočtu na rok 2020, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna.

Aktuální návrh státního rozpočtu na rok 2020 v kapitole školství hodnotí Pedagogická komora jako pouze udržovací. Pokud by byl schválen v této podobě, nelze očekávat, že by nastartoval zlepšení kvality českého školství a výsledků vzdělávání českých žáků. Naopak se obáváme, že bude pokračovat zhoršování situace.

Průměrný plat českého učitele je ve výši pouhých 61 % průměrné mzdy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, což je nejméně ze všech zemí OECD. Například v sousedním Polsku je to více než 80 % a v Německu skoro 100 %. To je hlavní důvod, proč čerství absolventi do škol nenastupují a proč kvalifikovaní učitelé odcházejí mimo školství za lepším výdělkem nebo lepšími pracovními podmínkami, které nejsou ve školách kvůli dlouhodobému podfinancování dobré. V ČR je nadprůměrně vysoký počet žáků ve třídě i na učitele, což vede k soustavnému přetěžování pedagogů. Výrazný nárůst nároků na práci učitele způsobila nekvalitně nastavená legislativa v oblasti inkluzivního vzdělávání, aniž by za práci navíc, která je spojena s poskytováním podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách, byli učitelé finančně ohodnoceni.

Pedagogickým pracovníkům bylo původně slíbeno 15% navýšení platů pro rok 2020. Již roku 2003 zazněl slib 130 % průměrné mzdy v ČR pro učitele (v roce 2003 pobírali 105 %, v roce 2018 to bylo 110 %). Žádný z těchto slibů ale nebyl splněn. Dodatečným navýšením z jiné kapitoly státního rozpočtu ve prospěch školství, by se tento vnitřní dluh alespoň částečně snížil.

V současné situaci by postrádalo smyslu přesouvat finance uvnitř kapitoly školství (například z peněz na inkluzivní vzdělávání). Pokud je školství hlavní prioritou, měly by finance směřovat především do této oblasti. Investice do vzdělávání je totiž investicí do budoucnosti této země. Je to investice do dětí a žáků, tedy do budoucích generací. Jedná se o nejefektivnější investici s vysokou mírou návratnosti.

Komentář k bodu 1)

Příplatek za specializované činnosti (metodici prevence, logopedi, koordinátoři ICT…) se od roku 2004 nezvýšil a pohybuje se obvykle v minimální možné hranici 1 000 Kč hrubého měsíčně, což je 50 Kč za hodinu práce, tudíž hluboce pod hodinovou sazbou minimální mzdy. Jedná se o práci navíc, kterou dělají učitelé nad rámec plného úvazku (nemají sníženu míru přímé vyučovací činnosti). (Míru přímé pedagogické činnosti má sníženu výchovný poradce, což ovšem není specializovaná činnost s nárokem na specializační příplatek…) Pedagogická komora navrhuje, aby byl specializační příplatek zvýšen na minimálně 2 500 Kč a aby na něj byly zajištěny finanční prostředky navíc už pro rok 2020, jedná se o 50 milionů korun. (Viz zákoník práce § 133.)

Příplatek za třídnictví aktuálně činí minimálně 500 Kč hrubého měsíčně, což je 25 Kč na den (případně 25 Kč na hodinu), tudíž násobně méně, než je hodinová sazba minimální mzdy. V současnosti spadá práce třídních učitelů pod tzv. zvláštní příplatek, který se týká i mnoha dalších profesí, protože se přiznává za „zvýšenou míru neuropsychické zátěže“. Například na Slovensku je tento příplatek oddělen od ostatních příplatků a je definován samostatně, protože se nejedná ani tak o zvýšenou míru neuropsychické zátěže, práce třídního učitele spíše obnáší desítky hodin práce navíc oproti učiteli, který třídním učitelem není. Na Slovensku je tento příplatek zakotven v zákoně a činí 5 % platu (v případě, že má třídní učitel dvě třídy zároveň, je to dohromady 10 %). Pedagogická komora navrhuje, aby byl současný zvláštní příplatek „za zvýšenou míru neuropsychické zátěže“ nově přiznán všem pedagogickým pracovníkům (nyní na něj bohužel nedosáhnou například učitelky mateřských škol) a aby byl zároveň vytvořen nový příplatek za vedení třídy, který by byl v minimální výši 2 500 Kč hrubého měsíčně nebo by byl vyjádřen procenty, jak se to osvědčilo na Slovensku. Finanční prostředky navíc je třeba zajistit už pro rok 2020, jedná se 2 miliardy korun (třídních učitelů je 65 000).

Komentář k bodu 2)

V minulosti byla navyšována učitelům tarifní část platu na úkor ostatních nenárokových složek platu. Zvýšily se tarifní tabulky, ale do škol nedoputovalo více peněz. Ředitelé škol byli tudíž nuceni snižovat osobní ohodnocení, a to často až k nule. Částka určená na odměny, která u státních zaměstnanců (např. na ministerstvech) tvoří průměrně 25 % platu, je v případě učitelek mateřských škol minimální, to se týká i základních škol a škol středních, i když některé z nich jsou na tom nyní o něco lépe (než bude v příštím roce spuštěna reforma financování regionálního školství).

Má-li mít ředitel školy prostor odměnit zaměstnance za práci navíc, je třeba zajisti finanční prostředky už pro rok 2020, jedná se 5 miliard korun (dodatečné navýšení o 5 procentních bodů oproti roku 2019 pro všechny pedagogické pracovníky). Pokud by byla částka ještě vyšší, bylo by možné zvýšit finanční prostředky určené na odměny i nepedagogickým pracovníkům, jejichž tarifní část platu je v současnosti velmi nízká a v některých případech je pod zaručenou, nebo dokonce pod minimální mzdou.

Komentář k bodu 3)

Normativ na žáka v rámci ostatních neinvestičních nákladů (ONIV) je již řadu let stejný (v jednom případě dokonce nižší než v roce 2007). Viz náseldující tabulka:

Věková kategorie 2007 2013 2019 3 – 5 let (MŠ) 386 Kč na žáka 500 Kč na žáka 541 Kč na žáka 6 – 14 let (ZŠ) 1 028 Kč na žáka 1 000 Kč na žáka 1 136 Kč na žáka 15 – 18 let (SŠ) 1 196 Kč na žáka 1 070 Kč na žáka 1 117 Kč na žáka 19 – 21 let (VOŠ) 699 Kč na žáka 700 Kč na žáka 700 Kč na žáka

Vzhledem k růstu cen i platů a skutečnosti, že se mají od roku 2020 z ONIV nově hradit podpůrná opatření v rámci inkluzivního vzdělávání do částky 500 Kč na žáka, je třeba ostatní investiční výdaje navýšit minimálně na dvojnásobek. Finanční prostředky v celkové výši 1,5 miliardy korun navíc je třeba zajistit již pro rok 2020.

Financování inkluzivního vzdělávání

Závěrem si dovoluji upozornit Vás na změnu spočívající ve snížení financí na inkluzivní vzdělávání, kdy v rozpočtovém výhledu na roky 2021 a 2022 a materiálech k nim z MŠMT se plánuje výrazně snížit počet asistentů pedagoga. Jedná se propuštění 2 600 asistentů pedagoga, což je významné procento, a to už k roku 2021. Od školního roku 2016/2017 jsou v rámci nedomyšlené inkluze do přeplněných tříd s 30 žáky zařazovány přednostně i děti se závažnými speciálními vzdělávacími potřebami (lehké mentální postižení, psychiatrické diagnózy, závažná onemocnění...). Učitelům výrazně pomáhají při výuce těchto žáků asistenti pedagoga, kterých je již více než 17 000 (jedná se o přepočet na plné úvazky). Nově ale školy o tyto asistenty pedagoga přijdou, takže učitelé budou ve třídách na tyto žáky sami... V zahraniční je počet asistentů pedagoga mnohem vyšší než v České republice, snaha o jeho snižování je šetřením na tom nejhorším místě. Povede jen k dalšímu přetěžování učitelů a jejich odchodům ze školství. Učitelé opouštějí školství nejen kvůli finančním podmínkám, ale rovněž kvůli špatnému nastavení inkluzivního vzdělávání (skokové navýšení nároků na učitele bez speciálně-pedagogického vzdělání, nárůst byrokracie, žádné peníze pro učitele navíc za práci spojenou s poskytováním podpůrných opatření žákům se speciálním vzdělávacími potřebami…).

Přílohy:

Citace z doprovodného materiálu MŠMT k návrhu státního rozpočtu (kapitola MŠMT):

· Rok 2020 – mínus 400 milionů korun (omezení výdajů na společné vzdělávání v RgŠ)

· Rok 2021 – mínus 1,4 miliardy korun (omezení výdajů na společné vzdělávání v RgŠ)

Zdroj: https://1url.cz/oM8WM

Údaje z přílohy k výhledu státního rozpočtu na roky 2021 a 2022 (kapitola MŠMT):

Rok Platy zaměstnanců a ostatní platby (celkem) Z toho prostředky na platy Počet míst 2020 111 535 864 049 Kč 110 306 554 928 Kč 255 507 zaměstnanců 2021 119 037 593 321 Kč 117 905 964 478 Kč 252 205 zaměstnanců 2022 119 035 567 236 Kč 117 903 938 393 Kč 252 201 zaměstnanců

Zdroj: https://1url.cz/XM8We

Zdroj: https://1url.cz/KM8qL

