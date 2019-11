Německo: Neomezená rychlost nebude omezena. Zatím?

Jistě, není to ani poprvé, ani naposledy, co se v Německu otevírá otázka – není na místě omezit maximální rychlost na německých dálnicích? Podle německé vládní komise zabývající se tématem ochrany klimatu v dopravě, je to prý na místě. Prý to přinese snížení zatížení životního prostředí, přesněji sníží emise CO2. Skutečně?

Podle expertů jde mnohem více o zbožné přání než skutečný efekt zavedení maximální rychlosti na německých dálnicích. Proč? Prvním důvodem je fakt, že asi z 11 000 kilometrů německých dálnic je jen zhruba na polovině jejich celkové délky možné jezdit bez omezení maximální rychlosti. Na ostatních úsecích je dokonce obvykle rychlost snížena jen na 120 km/h.

Druhý fakt, podíl těch, kdo jedou v Německu nad 140 km/h, obvyklá maximální rychlost na dálnicích v Evropě je 130 km/h (v Polsku je to 140 km/h, na některých úsecích A1 v Rakousku rovněž 140 km/h), je mizivý, a dosahuje jen lehce nad 10 %. A tudíž snížení rychlosti tohoto množství vozidel nepřinese žádné markantnější výsledky, pokud jde o snížení emisí. Tedy, takovéto opatření by se zcela minulo účinkem.

Jinou otázkou je, zda nedojde k vyšší bezpečnosti na dálnicích, které jsou ale už tak 6 až 10 x bezpečnější než běžné silnice, nehledě na vysokou rychlost jízdy po nich. Především z psychologického hlediska se budou řidiči „pronásledovaní“ těmi nejrychlejšími cítit bezpečněji.

Stále je ale otázkou – je na místě vyměnit pocit svobody, který Němci mají díky neomezené rychlosti, za lepší pocit jen malé části řidičů?

Co na to samotní němečtí motoristé? Podle několika průzkumů, které se již uskutečnily, je lehce nadpoloviční většina pro omezení rychlosti na dálnicích. Zároveň hned ale dodejme, že za ono „omezení rychlosti“ je nejčastěji považována maximální rychlost 150 km/h.