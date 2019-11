Inflace nejeví ochotu zpomalit (Analýzy makroindikátorů)

Inflace nejeví známky ochoty zpomalovat. V dalších měsících její tempo zrychlí za přispění vyšších cen energií a nárůstu spotřebních daní. Inflace tak začátkem roku bude atakovat 3 %. ČNB bude zřejmě dá vyčkávat a myšlenky na zvýšení sazeb neopustí.

Spotřebitelské ceny v říjnu vzrostly oproti září o 0,5 % a meziroční tempo zůstalo na 2,7 %. My jsme počítali s nižším výsledkem 2,5 %. Inflaci v říjnu vytáhly výše ceny potravin, ale také oděvy a bytového vybavení. Jádrová inflace bez proměnlivých cen potravin a paliv dle našich propočtů v říjnu dosahovala kolem 2,5 %, čemuž odpovídá meziměsíční anualizované tempo cca 3,8 %. Po předchozím měsíci, kdy vlivem rekreací jádrová inflace, klesla tak tato složka cenového vývoje roste stále podobným tempem a nejeví známky ochoty zpomalovat.

Meziměsíční vývoj cen lze popsat takto: 0,5 % = 0,2 potraviny + 0,1 bydlení + 0,1 bytové vybavení + 0,1 odívání a obuv

Meziroční vývoj cen lze rozložit takto: 2,7 % = 1,3 bydlení a energie + 0,5 potraviny + 0,3 stravování a ubytování + 0,2 alkohol a tabák + 0,1 rekreace a kultura + 0,1 zdraví + 0,1 bytové vybavení - 0,1 pošty a telekomunikace + 0,2 ostatní

Působení domácí ekonomiky zůstává proinflační. V dalších měsících se do inflace promítnou vyšší ceny energií a začátkem roku nárůst spotřebních daní. Tou dobou se inflace bude pohybovat poblíž 3 %. Rizikem pro tuto prognózu je zde odklad růstu daní. To bude psychologický faktor, který některé členy ČNB přiměje k opětovnému hlasování ve prospěch vyšších úrokových sazeb. My s ohledem na negativní předpoklady vývoje vnějšího prostředí změnu úrokových sazeb ČNB nadále nečekáme.