Rozbřesk: ČNB oslabila výhled na korunu

Česká národní banka na pátečním setkání rozkryla záhadu toho, proč je koruna v jejich výhledu najednou o tolik slabší. ČNB teď očekává, že kurz v roce 2020 prakticky neposílí a v průměru se bude pohybovat okolo 25,40 EUR/CZK.

Hlavním důvodem je podle centrálních bankéřů zejména výrazně horší výhled na ekonomiku eurozóny. Nikoliv tedy změny v nastavení modelu nebo předpoklad trvale horšího sentimentu zatěžující korunu odlivem kapitálu do zahraničí. Je pak ovšem zajímavé, že výraznější zhoršení výhledu na eurozónu sice má vést k oslabení koruny, ovšem na druhé straně stále nařizuje ČNB zvyšovat v nejbližší době úrokové sazby. Pokud jsme rozuměli vysvětlení správně, jde o dvě věci.

Za prvé ČNB vnímá duální charakter ekonomiky - výrazně se zhoršuje výhled v zahraničí, ale domácí inflační tlaky stále zůstávají velmi silné. To by samo o sobě ale pravděpodobně nestačilo. Citlivostní scénář zpracovaný s minulou prognózou v případě horšího zahraničního vývoje ukazoval poměrně jednoznačně na potřebu nižších sazeb. Důležitá je ještě druhá věc: nečeká se, že na horší růst eurozóny zareaguje ECB (trajektorie euriboru je plus minus podobná). To je věc, která je pro model ČNB překvapením, se kterým se pokouší vyrovnat tak, že z něj vyskočí kombinace vyšších sazeb a slabšího kurzu.

Tento závěr není úplně intuitivní a mohl vést centrální bankéře k tomu, že se ve své většině znovu rozhodli doporučeními prognózy neřídit. Dva členové rady, kteří s většinou nesouhlasili, upozorňují podle guvernéra Rusnoka na riziko dlouhodobého odchylování se od doporučení prognózy. To se může podle nic vymstít a vést k tomu, že ČNB ztratí kontrolu nad ukotvenými inflačními očekáváními. Tyto obavy jsou asi přehnané. Pokud ovšem počítáme se stabilizací německé ekonomiky,je pravděpodobné, že se o zvyšování sazeb bude na nejbližších zasedáních znovu vážně mluvit (zejména v únoru v souvislosti s novou prognózou).



TRHY

CZK a dluhopisy

Česká koruna se drží na dostřel od 25,50 EUR/CZK. ČNB a várka dat z uplynulého týdne pro ni nebudou výrazně pozitivní - růst sazeb zůstává ve hře, ovšem je do určité míry podmíněn slabším vývojem české koruny. Za optimismem posledních týdnů stál ovšem do větší míry vnější pozitivní sentiment daný poklesem rizika divokého brexitu a dobrými zisky akciových trhů. Proto česká měna může tento týden být citlivá zejména na výsledky amerického vyšetřování obchodu s auty, které teoreticky může vést k rozjezdu obchodní přestřelky mezi USA a EU (výsledky může Donald Trump teoreticky oznámit už na svém zítřejším vystoupení v New Yorku).

Dnešní čísla o spotřebitelské inflaci za říjen žádná velká překvapení nepřinesla. Meziroční tempo drží na 2,7 % a meziměsíčně lehce překonala očekávání, a to růstem o 0,5 %, když se čekalo o 0,4 %.



Zahraniční forex

Do nového týdne startuje eurodolar už jen těsně nad 1,10. Dolar je nyní přece jenom více podporovaný výrazně vyššími úrokovými sazbami. Ty naopak nesvědčí nízkouročenému forintu, který je nyní zjevně nejslabší měnou v regionu. Samotný začátek týdne bude z pohledu dat nezajímavý s výjimkou britských makro dat, která přijdou dopoledne.



Ropa

Ropa Brent na počátku nového týdne mírně ztrácí a její cena se posouvá pod hranici 62 dolarů za barel. Hlavní pozornost ropného trhu zůstává soustředěna na vyjednávání první fáze americko-čínské obchodní dohody, a tak ani další propad aktivity amerických producentů (-7 aktivních vrtných souprav, celkem 684) tentokrát ropě cenovou vzpruhu nepřinesl.

Kromě obchodních jednání bude v tomto týdnu ropný trh zajímat, jak se změnil výhled nejvýznamnějších energetických agentur; ve středu představí ten svůj americká EIA, na kterou ve čtvrtek naváže OPEC a v pátek IEA. Stranou pozornosti nezůstanou ani fundamentální data k zásobám z dílny API (úterý) a EIA (středa) nebo aktivitě amerických těžařů (pátek).