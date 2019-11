Obchodní jednání opět určují směr trhu (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Trhy opět řídí zejména jednání mezi USA a Čínou, která opět přislibují možné podepsání nové dohody. Zároveň se ale objevují spekulace o dalším odkladu. Německá ekonomika se ve třetím čtvrtletí ocitla na pokraji recese. Předstihové ukazatele však naznačují blížící se oživení. Tuzemská ekonomika také zpomalila, růst však zůstává solidní. Zpomaluje i inflace, která se i nadále ale pohybuje vysoko nad cílem centrální banky.

Předstihové ukazatele naznačují zlepšení

V centru dění bude tento týden obchodní jednání mezi USA a Čínou. Původní pozitivní zprávy z jednání aktuálně mírní zmínky o možném zpoždění podpisu nové dohody. Zároveň by mělo být rozhodnuto o možném uvalení cel na dovoz automobilů z Evropské unie a Japonska. V Evropě by měl být potvrzen slabý růst 0,2 % q/q a stagnace německé ekonomiky. Předstihové ukazatele by však měly ukázat solidní nárůst. Říjnovou inflaci v USA zvýší mimo jiné i zářijové zavedení nových cel vůči Číně.

Tuzemská ekonomika lehce zpomalila

Dle předběžných odhadů by česká ekonomika měla ve třetím čtvrtletí vykázat mírné zpomalení. Hlavním tahounem bude spotřeba domácností. Nicméně situace spotřebitelů už se nezlepšuje tak rychle a pro třetí čtvrtletí tak počítáme s mírným zpomalením růstu spotřeby. Po překvapivě silném příspěvku čistého exportu ve druhém čtvrtletí čekáme ve třetím čtvrtletí drobnou korekci dolů. U investic do fixního kapitálu naopak po poklesech v první polovině roku vidíme šanci na malý nárůst, neboť ekonomická situace se vyvíjela lépe, než se mnohé firmy obávaly. Nicméně v souhrnu by měla ve třetím čtvrtletí ekonomika začít mírně zpomalovat.

Zaostřeno na dnešek

Obchodní války se dostávají do dalšího kola vyjednávání

Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa jdou jednání s Čínou „velmi hezky“ a čínská strana chce novou dohodu „mnohem více“ než on. Zároveň ale také v pátek dodal, že předchozí zprávy o tom, že souhlasí se zrušením některých cel ještě před samotným podpisem nové dohody, jsou falešné. K podpisu prý nedojde, pokud navrhnutá dohoda nebude ta „správná“.

Inflace v říjnu opět zpomalila

Vyšší ceny potravin a piva, mírné zdražení u čerpacích stanic a zdražování v jádrových položkách zřejmě vedlo k průměrnému meziměsíčnímu nárůstu spotřebitelských cen v říjnu o 0,2 %. Meziroční míra inflace by tak zpomalila na 2,5 %. Inflace tedy zůstává nad cílem ČNB a v dalších měsících bude pravděpodobně opět zrychlovat. Více v našich Měsíčních předpovědích na http://bit.ly/2WHVKZ5.

Nezaměstnanost opět na rekordně nízkých úrovních

Míra nezaměstnanosti podle MPSV v říjnu podle očekávání opět poklesla o desetinu na 2,6 %. Po několika měsících se tak opět vrátila na rekordně nízké úrovně. V dalších měsících se bude nezaměstnanost navyšovat s tím, jak bude klesat teplota a omezí se práce ve stavebnictví či zemědělství. Nicméně s ohledem na snižující se aktivitu výrobního sektoru se domníváme, že míra nezaměstnanosti se bude v příštím roce mírně zvyšovat v důsledku zpomalení české ekonomiky. Celý komentář naleznete na http://bit.ly/36LGDSO.

Koruna si vůči euru v závěru týdne připsala zisk 0,15 %. Více než samotné statistice z trhu práce to připisujeme dozvukům čtvrtečního jednání bankovní rady ČNB. Na začátku týdne se tak koruna pohybuje na úrovni 25,49 CZK/EUR.