Indexy opět přepisovaly rekordy (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dnes po trhu zveřejní kvartální výsledky nápojářská společnost Kofola.

ČEZ zveřejní čísla za Q3 19 zítra ráno.

Dle futures na evropské akcie, které jsou v mínusu, by evropské akciové indexy měly otevřít níže ve srovnání s pátečním závěrem.

Z makroekonomických událostí budou v Evropě zveřejněna data italské průmyslové produkce za září. Ve Spojených státech nebudou dnes zveřejněna podstatnější makro data.

Výsledková sezóna v Americe pomalu končí. Dnes oznámí své výsledky společnost DXC Technology. V Evropě dnes kvartální reporty nejsou na programu.

Obchodování na zámořských trzích

Obchodování v zámoří začalo v pátek poklesem. Nicméně nálada se velmi rychle otočila a nákupní zájem investorů vyhnal široký index S&P500 (+0,26 %, 3093,08 b.) na nová historická maxima. Za celý týden se cena tohoto indexu zvýšila o 0,85 %. To znamená pátý růstový týden v řadě. Z jednotlivých sektorů se nejlépe dařilo zdravotnictví a informačním technologiím. Ztrácely naopak energetické firmy a utility.

Obchodování v Asii bylo ovlivněno vyhrocenou situací v Hongkongu. Tamní index ztrácí dnes skoro 3 %, ale ani ostatní asijské indexy na tom nejsou o mnoho lépe. Snad jen v Japonsku uzavřely trhy kolem nuly a index TOPIX (+0,07 %, 1704,03 b.) dokonce skončil v mírně silnější.

Kofola ČeskoSlovensko

Kofola zveřejní výsledky hospodaření za Q3 19 dnes odpoledne.

Očekáváné výsledky hospodaření: Z dlouhodobého pohledu sezónnosti patří třetí čtvrtletí k nejúspěšnějším obdobím roku spolu s druhým kvartálem. Za poslední čtyři roky připadá na Q3 přibližně 29 % celoročních tržeb. Na základě našeho modelu předpokládáme, že výsledky Kofoly za třetí kvartál ovlivnilo hned několik faktorů. Tím nejvýznamnějším je velmi příznivé počasí, na rozdíl od Q2 19, což nahrává vyšší spotřebě nápojů. Dále od července je součástí skupinových výsledků i nově akvírovaná společnost Espreso, což by mělo výsledky podpořit. Nadále působí do hospodaření firmy příznivější ceny vstupních surovin (např. cukru). Vyšší by měly být personální náklady, administrativní náklady a náklady na transport.

Výnosy za Q3 19 odhadujeme na 1,8 mld. CZK (-10,3 % y/y). Čísla za Q3 19 nezahrnují polské operace, které Kofola prodala na začátku roku. Zisk EBITDA projektujeme ve výši 408 mil. CZK (+3,2 % y/y).

Navzdory slabšímu Q2 19 předpokládáme, že Kofola zopakuje své celoroční cíle, kdy by EBITDA měla dosáhnout 1 080 mil. Kč.

ČEZ

ČEZ představí čtvrtletní výsledky za Q3 19 zítra ráno.

Očekávané výsledky hospodaření: Přestože má ČEZ realizovanou cenu elektřiny v 2019 meziročně vyšší o cca čtvrtinu, v našich projekcích odhadujeme růst zisku EBITDA o 1,6 % y/y. V minulém kvartálu došlo ke dvěma skutečnostem, které negativně ovlivnily hospodaření. Neplánovaně byl celé čtvrtletí mimo provoz 2. blok jaderné elektrárny Dukovany a ČEZ musel vrátit společnosti SŽDC cca 1,3 mld. CZK ve sporu o nasmlouvanou, ale neodebranou elektřinu. Dalším důvodem, který snižuje meziroční srovnání, je zisk z obchodování, se kterým v Q3 19 nepočítáme.

I přes nepříznivé zprávy v Q3 19 předpokládáme, že ČEZ potvrdí celoroční cíle. EBITDA by měla být 57-59 mld. CZK a čistý zisk 17-19 mld. CZK. Projekce čistého zisku naznačuje dividendu ze zisku roku 2019 kolem 35 CZK / akcie (při maximální výplatě), což by znamenalo hrubý výnos téměř 7 %. V samotném Q3 19 očekáváme EBITDA 11,97 mld. CZK (+1,6 % y/y) a čistý zisk 2,4 mld. CZK (+72 % y/y). Důvodem podstatného meziročního růstu této položky je vyšší očekávaná EBITDA, absence jednorázových odpisů a rezerv a nižší efektivní daňová sazba.

Mimo samotných čísel a celoroční projekce budou investoři sledovat realizované ceny elektřiny. Očekáváme, že by pro rok 2020 mohla být cca 44 EUR/MWh a pro další rok 47 EUR. Připomínáme, že ČEZ prodával elektřinu pro letošní rok za cca 39 EUR.

Srovnání s konsensem: Naše odhady jsou ve srovnání s konsensem trhu mírně optimističtější.