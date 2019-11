Ranní GBP/USD - Pondělí 11.11.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Cena při sestupu během čtvrteční obchodní seance provedla menší cenový retracement a poté opět pokračovala v cestě na jih ve prospěch amerického dolaru. Poté co Mr. Trump v pátek odmítl zrušit cla na čínské zboží pokračovalo posilování dolaru jako bezpečné měny. Díky tomu se cena dotkla silnější rezistence z posledních tří týdnů.

GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

V USA dnes mají státní svátek a to by se mohlo podepsat na volatilitu napříč trhy. Měnový pár GBP/USD by i přesto mohlo být trochu živější, protože v 10:30 se dozvíme hodnotu hrubého domácího produktu Velké Británie a také stav britské průmyslové produkce. Při pohledu na měsíční graf je jasně vidět možný prostor k poklesu alespoň k předchozímu dnu. Může se tak stát, pokud by libra proti dolaru neuhájila cenové pásmo z posledních tří týdnů. Velký vliv na vývoj ceny měla v poslední době dohoda-nedohoda Číny a USA, která není stále uzavřena. Téma BREXITu bylo zatím odloženo do pozadí. Vyznačené cenové hladiny zatím odpovídají dynamice nových pohybů. Střední žlutá linie sestoupila o dva levely níže.