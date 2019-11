Brexit: Které strany by mohly mít po volbách v Británii hlavní slovo?

Kampaně politických stran ve Velké Británii jedou před předčasnými volbami 12. prosince na plný plyn. Hlavním tématem je nejistota ohledně brexitu, kdy případnou dohodu musí schválit britský parlament.

Brexit je tématem, které ve Velké Británii nejvíce rozděluje veřejnost a politiky. Zatímco konzervativní strana a strana pro brexitu přitahují voliče, kteří chtějí opustit EU, liberální demokraté a skotská národní strana (SNP) chtějí zůstat. Hlavní opoziční labouristická strana vysílá smíšené zprávy vůči brexitu, ale vede kampaň za druhé referendum.

Jak by na základě průzkumu veřejného mínění sestaveného agenturou YouGov dopadly volby, kdyby měli voliči volit zítra?



Zdroj: YouGov

Údaje YouGov ukazují, že konzervativní stranu a stranu pro brexit by volilo 35 % voličů, zatímco liberální demokraty, SNP a labouristy, kteří chtějí zůstat v EU či vypsat nové referendum, by volilo 33 % voličů.

V referendu o členství v EU v roce 2016 se mladí voliči převážně rozhodli zůstat v EU, zatímco starší lidé hlasovali pro odchod. Všeobecné volby v roce 2017 tento trend potvrdily. Podobně i následující graf porovnávající volební preference podle věku ukazuje, že labouristická strana je nejoblíbenější mezi mladými lidmi ve věku 18 až 24 let. Konzervativní strana je velmi populární na druhém konci spektra s téměř 60 % voličů starších 70 let.



Zdroj: YouGov

Podle dat YouGov, 60 % dotázaných uvedlo, že půjdou ke všeobecným volbám. Tento poměr se zvyšuje u voličů ve věku 60 a více let na 70 %. Pokud by se volby 12. prosince konaly za chladného a deštivého dne, mohlo by to odradit mladé voliče, jako jsou studenti, od hlasování. Mohlo by to také odradit starší voliče.

Vzdělání voličů také hraje při volbách roli. Vysokoškolsky vzdělaní inklinují k hlasování pro labouristickou stranu a liberální demokraty. Lidé se středoškolským a základním vzděláním spíše hlasují pro konzervativní stranu nebo stranu pro brexit. Podobné rozdělení podle vzdělání bylo opět vidět v referendu v roce 2016.

Zdroj: CNBC, YouGov