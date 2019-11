Daňová kontrola u příjemců investičních pobídek

Závěrem bychom chtěli zdůraznit, že příjemce investiční pobídky může být na dani z příjmů kontrolován a doměřován i po více než 10 let. Dle zákona o daních z příjmů platí, že lhůta pro stanovení daně za zdaňovací období, ve kterém nárok na slevu na dani vznikl, tak i pro všechna zdaňovací období, za která lze tuto slevu uplatnit (tj. obvykle dalších 10 let), končí současně se lhůtou pro stanovení daně za zdaňovací období, v němž uplynula lhůta pro uplatnění nároku na slevu na dani (příp. může ve specifických případech končit dříve).

Předpisy týkající se investičních pobídek se v čase vyvíjí a byly již několikrát novelizovány. Novelou z roku 2015 byla zmírněna sankce z titulu chybného nastavení převodních cen mezi spojenými osobami. V praxi to znamená, že jakákoli nesprávně stanovená cena mezi spojenými osobami, která by měla za následek vyšší základ daně společnosti s investiční pobídkou, automaticky pro tuto společnost znamenala ztrátu této investiční pobídky. Od účinnosti novely je nesprávně stanovená převodní cena „pouze“ sankcionována (tj. uplatnění nižší možné slevy na dani z titulu investiční pobídky). Na druhou stranu zůstává obtížně pochopitelné ustanovení týkající se převodu majetku spojených osob, které implikuje úplnou ztrátu nároku na slevu na dani z titulu investiční pobídky.

Co se týče investičních pobídek ve formě slevy na dani, lze další kontrolu očekávat nejpozději po uplynutí lhůty 5 let od splnění veškerých všeobecných a zvláštních podmínek pro čerpání investiční pobídky. Opět se může jednat o finanční nebo daňovou kontrolu.

Jelikož má příjemce investiční pobídky splnit veškeré rozhodné podmínky do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky, kontrolní orgány se na první kontrolu obvykle ohlásí právě po uplynutí této lhůty. Vesměs se však jedná o finanční kontrolu dle zákona o finanční kontrole. Nicméně jsme v praxi zaznamenali zahájení daňové kontroly i po 3leté lhůtě. Obvykle se však jednalo o cílenou daňovou kontrolu s ohledem na investiční pobídky.

K efektivnímu čerpání a pro úspěšné absolvování kontrol je zapotřebí být dobře připraven, a to ve vztahu ke kontrolním orgánům, které pečlivě sledují dodržování všech všeobecných (daných zákonem o investičních pobídkách), tak také zvláštních (daných např. zákonem o daních z příjmů, zákonem o zaměstnanosti atd.) podmínek.

