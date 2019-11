Cukrová řepa nevynáší, zemědělci s ní končí. Cukr čeká velké zdražení.

Časy levného cukru zřejmě zanedlouho skončí. Výnosy z cukrové řepy jsou už pět let nízké - výjimkou nebyl ani letošek. Kvůli tomu a také kvůli nízkým výkupním cenám mnozí zemědělci s pěstováním řepy končí. Cukr by tak mohl už brzy zdražit až o pětinu. Letos v září stál kilogram cukru v průměru něco málo přes 12 korun - stejně jako v roce 1990. Cena ale zřejmě brzy poletí nahoru. Hlavně kvůli slabé sklizni řepy a nižší cukernatosti. "V České republice byl nízký výnos. Dá se říct, že v letošním roce nedosáhneme lepších výsledků," postěžoval si předseda Agrodružstva Morkovice Josef Uchytil. Může za to podle pěstitelů sucho, houbové choroby i hraboši. A nejen to. "Náklady rostou taky. Takže ten nárůst ceny bude možná korespondovat s jejich nárůstem," uvedla předsedkyně Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska Milada Měsícová. Za kilogram řepy dnes zemědělci dostávají necelých 70 haléřů, což prý nepokryje ani náklady na pěstování. "Teď už je to vlastně třetí rok, kdy nás to s tou řepou trápí. A navíc ještě v kombinaci s tou nízkou cenou, tak se zemědělci budou zamýšlet, jestli v tom budou pokračovat," dodala Měsícová.

Cukr byl nejdražší před 15 lety - kilogram stál přes 26 korun. Nyní je po několikaletém poklesu na historickém minimu. "Cena cukru vzroste o 10 až 20 procent, ovšem ani to stále nebude stačit. Cukrovary a výrobci cukru by potřebovali cenu kolem 15 korun, aby byli ziskoví," vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.

"Pro spotřebitele to nebude dobrá zpráva, ale nedá se vyrobit cukr za osm, devět korun, což jsou ceny, které dnes vidíme v obchodech," tvrdí Uchytil.

"Současné ceny, pokud by vydržely ještě rok nebo dva, tak by to bylo určitě pro řadu cukrovarnických společností likvidační, a tím pádem i pro pěstitele," říká ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček. V Česku, které je zatím ve výrobě cukru soběstačné, dnes funguje pouhých sedm cukrovarů.

Od řepy k cukru: Jak vypadaly cukrovary u nás?