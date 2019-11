Jak se oblékat do práce podle profese?

Personalista si vytváří první dojem v pár vteřinách

Ano, náboráři už v prvních několika vteřinách usoudí, co jste za člověka a zda na ně působíte dobře či nikoliv. Věřte tomu, že jejich bedlivému zraku nic neujde, a to ani odřené či špinavé boty, nebo zmačkaná košile se špatně vypranými skvrnami. Přijďte se tedy ucházet o práci vždy čistí a upravení! I když personalistu samozřejmě zajímají vaše znalosti a dosavadní zkušenosti, vzhled je také velmi důležitý. Zvlášť pokud se jedná o pozici, kde budete danou firmu reprezentovat. Jestliže neradi nosíte obleky a elegantní šaty, a naopak se cítíte dobře v pohodlných džínách a teniskách, na pozice v oboru bankovnictví, pojišťovnictví nebo na práci sekretářky či recepční ani nemyslete. Ale zase pokud pracujete v IT oboru, jste grafik nebo kreativec, jsou nároky na zevnějšek trochu mírnější a uvolněnější.

Jaké dělají lidé nejčastěji chyby při oblékání na pohovor?

Nejhorší, co můžete udělat je, si nepřipravit vhodný oděv na pracovní schůzku s dostatečným předstihem. Máte-li pohovor druhý den ráno, už večer se na něj důkladně připravte a nachystejte si, co si vezmete na sebe. Vyčistěte si důkladně boty a vyžehlete šaty či košili. Pokud jste si na schůzku s náborářem zakoupili nový oblek či kostýmek, pořádně si jej dopředu vyzkoušejte. Pokud vám nepadne na 100 %, např. jsou vám delší nohavice či je sako v pase příliš volné, nechte si oblečení upravit od zkušené švadleny. Češi jsou známí tím, že bývají často zanedbaní, nemají upravené vlasy, volí špatnou velikost oblečení a nosí odřenou kabelku a boty. Nejděte s davem, naopak se prezentujte jinak než ostatní. Buďte upravení, čistí a sebevědomí.

Jak se obléknout na pracovní pohovor podle profese?

Není nutné být oblečen nudně bez špetky fantazie. Rozhodně nemusíte vypadat jako šedá myš. Na druhou stranu se nesnažte zapůsobit za každou cenu. Vsaďte na eleganci, dobře padnoucí střihy, pěkné materiály a zajímavé barvy. Před pohovorem si zjistěte o svém potencionálním budoucím zaměstnavateli co nejvíce informací a pokuste se odhadnout oděvní zvyklosti, které ve firmě mají. Už podle oboru zaměření se dá dobře trefit, zda zaměstnanci nosí spíše obleky a kostýmky, anebo si na formality příliš nepotrpí. Snažte se do firmy co nejlépe zapadnout. Ovšem, pokud víte, že budete nosit na dané pozici spíše džíny a tričko, i tak nechoďte na pracovní pohovor rovnou v tomto oblečení. Zkuste třeba tmavé jednobarevné džíny a tričko (bez nápisů a výrazných obrázků) doplnit sakem. Hned budete vypadat profesionálněji.

Advokacie, poradenství a účetnictví

Tyto obory přímo vybízejí k elegantnímu a konzervativnímu stylu. Pokud si účtujete vysokou hodinovou sazbu, mělo by tomu odpovídat i vaše oblečení. Neoblékejte se tedy do laciného ošacení, když svůj čas považujete za drahý. To platí, i když navštěvujete klienty doma v neformálním prostředí, oděv lze však oživit např. jemnými pastelovými barvami.

Finančnictví a bankovnictví

Rovněž v těchto oborech se očekává formálnost. Styl oblékání je velmi vybraný s ohledem na detaily, např. límečky a kapesníčky ve vnější kapse. Ženy nosí nejčastěji vypasované, avšak skvěle padnoucí kostýmky.

Technologie a IT

Tato profesní oblast je velmi široká. IT odborníci na vysokých vedoucích pozicích nosí oblek či formálnější oděv. Programátoři, vývojáři a IT pracovníci, kteří celé dny nevychází z kanceláře a nesetkávají se se zákazníky, na sobě mohou mít prakticky cokoliv. Mladí lidé pracující v IT nejčastěji volí mikinu s kapucí, ti starší plátěné kalhoty a tenisky.

Public relations, marketing a reklama

V tomto oboru najdete mnoho kreativců. Ti, kteří se setkávají se zákazníky a vystupují na veřejnosti, nosí obleky podle nejnovějších módních trendů v pestrých barvách.

Média a nakladatelství

Novináři samozřejmě před kamerou nosí reprezentativní oblečení. Avšak ti, co se nikde neobjevují, mají pružnou pracovní dobu a pořád jsou v pohybu, dress code až tak moc neřeší. Nejčastěji vyznávají styl tzv. business casual (lehce formální).

Věda, výzkum a školství

Vědci a učitelé jsou známí svým méně formálním, ležérním a pohodovým stylem oblékání. Muži nosí rádi límečky a u žen vedou šaty a boty na podpatku. Samozřejmostí je svěží upravený zevnějšek.

Vláda a politika

Státní správa bývá tradičně formální. Se stylem business casual sem určitě nezapadnete. Pracovníci v těchto státních sektorech musí působit autoritativním a vůdčím dojmem. Nosí se vysoce kvalitní obleky, kostýmky, pouzdrové šaty, saka a sukně ke kolenům. Nutností jsou dobře upravené vlasy, ženy mají na sobě elegantní a decentní šperky.

