Rok do prezidentských voleb: Co (ne)čekat od amerických akcií?

Rok se sešel s prvním, druhým a třetím, takže se za rok můžeme těšit na další prezidentské volby v USA (pokud se tedy do té doby pod Bílým domem a jeho současným pánem nezatřese země v podobě impeachmentu). A při pohledu na možné protikandidát(k)y Donalda Trumpa je otázka, zda se vlastně na volby vůbec těšit. Ohlédnutí za tím, jak vypadaly v historii poslední roky prezidentských cyklů z hlediska akciového trhu, ale ublížit nemůže.

V období od 30. let 20. století měly americké akcie v posledních letech prezidentských cyklů tendenci posilovat. Výjimkou byly roky 1932, 1940, 1960 a 2008. V průměru americký trh vzrostl ve čtvrtých letech cyklů o 6,7 %. To sice není nic mimořádného, ale ani to není vyloženě špatné. Medián pak působí ještě o něco lépe (+7,9 %).







Daleko zajímavější je pohled do historie, když vezmeme v potaz to, z jakých stran byli budoucí vítězové prezidentských voleb. Když další volby vyhrál demokrat, americké akcie v posledním roce cyklu posílily jen o 3,6 %. Když republikán, tak o silných 10,3 %. To by dávalo tušit, že trh měl tendenci zpevňovat spíše v době, když se čekalo vítězství republikána.

Bližší pohled, konkrétně na medián, ale odhaluje, že naopak v případě následného vítězství demokrata se trhu dařilo lépe. Za rozdílem jsou především roky 1932 a 2008, kdy akciový trh hluboce propadal před následným vítězstvím demokratického kandidáta.







Čísla jsou to nepochybně zajímavá, což ale neznamená, že jsou vhodná jako argument pro investiční rozhodování. Každé volby jsou jiné, každá historická etapa je jiná. Někdy je předem celkem jasné, kdo volby vyhraje, jindy je to sice stejně tak jasné, ale vyhraje protikandidát. Stejně tak se liší předvolební sliby a plány od toho, co po volbách nová administrativa chce a může uskutečnit.