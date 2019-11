Česko v neděli ráno zahalila mlha, starosti dělá hlavně řidičům.

Česko se v neděli ráno ponořilo do husté mlhy, která na mnoha místech trápí zejména řidiče. Na zhoršenou viditelnost upozorňují silničáři téměř na celém území Čech, zpomalit by řidiči měli také v Brně a okolí. Zapomínat by pak rozhodně neměli na mlhovky.

V neděli brzy ráno pokryla velkou část našeho území hustá mlha. Před tou vydali meteorologové výstrahu už v sobotu. "Očekává se ojediněle tvorba mrznoucích mlh s možností tvorby námrazy," upozorňoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Počasí tak komplikuje hlavně dopravu, řidiči na mnoha místech musí dát nohu z plynu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) varuje před zhoršenou viditelností na několika úsecích dálnice D1. Pozorní by měli být zejména mezi 45. a 94. a také mezi 141. a 188. kilometrem. Problémy s mlhou hlásí také Praha a Brno.

Mlha se podle silničářů objevuje i na dálnici D3 v jižních Čechách, D8 v Ústeckém kraji a v celém úseku dálnice D10. Pozor musejí dávat řidiči také na D5 z Prahy až hraničnímu přechodu s Německem.

Odborníci připomínají, že v takových případech je čas rozsvítit mlhovky. Předními svítit můžete, zadními musíte. Řada řidičů na to však zapomíná nebo je vůbec neumí používat. Někteří mají dokonce rozsvícená pouze světla pro denní svícení. Jejich používání je však v mlze velmi nebezpečné.