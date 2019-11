Monetizace dluhů na moderní způsob

Každého šéfa centrální banky si investoři pamatují kvůli určitému specifiku, které bylo s jeho vedením spojené. Paul Volcker bojoval s vysokou inflací, Alan Greenspan proslul deregulací a památnými projevy, Ben Bernanke a Janet Yellenová budou zapsání v učebnicích jako pan a paní QE. Současnému šéfovi Fedu Powellovi asi připadne přezdívka Repo Man.

Fed již několik týdnů opět nakupuje státní dluhopisy v poměrně velkých objemech, ale zdráhá se tuto svou aktivitu označit jako další vlnu kvantitativního uvolňování (QE). Je pravda, že při QE šlo o snížení dlouhodobých nákladů na úvěry, aby se rozběhl trh s nimi. Nové nákupy cílí na krátkodobé cenné papíry, a nemají tedy stejný cíl jako QE.

Fed vlastně dělá to, nač byl kdysi ustaven. Působí jako věřitel poslední instance. Když banky již nejsou schopné nebo ochotné si půjčovat mezi sebou, do hry vstoupí centrální banka a otevře kohoutky. To se stalo před několika týdny a vedlo to k nárůstu tržních sazeb.

Centrální banka zareagovala na danou situaci tak, že na trh od té doby dodává větší likviditu než obvykle.

Stínové bankovnictví

Jde o to, že současné problémy jsou vlastně vedlejšími "produkty" předchozích kol QE. Nakupování bezrizikových dluhopisů vedlo k vytvoření takzvaného stínového bankovnictví. Velcí hráči, jako jsou penzijní fondy, pojišťovny a další nebankovní subjekty, již neměli šanci získat zajímavý bezrizikový výnos, a tak museli začít půjčovat s vyšším rizikem. To vedlo k tomu, že si firmy s nižším ratingem začaly půjčovat ve velkém, protože úroky z jejich dluhopisů výrazně klesaly.

Problémy v této oblasti stínového bankovnictví ale trochu znervóznily finanční trhy, takže se může stát, že ani kroky Fedu nebudou nakonec stačit k vyřešení situace. Výsledkem je mimo jiné velký počet zhoršování kreditních ratingů ve srovnání s počtem zlepšení hodnocení firem.

Nezodpovědnost

Dalším vedlejším efektem je to, že se v současnosti na nějakou fiskální úspornost zkrátka nemyslí. Díky dlouhodobému udržování nízkých úrokových sazeb dává Fed zákonodárcům najevo, že neexistuje něco jako problémová úroveň dluhu. A americká administrativa toho využívá k nekonečnému zadlužování, trh se tak lehce dusí pod nabídkou nových státních dluhopisů.

Takže Fed sice vznikl jako věřitel poslední instance pro bankovní systém, nyní je ovšem brán jako věřitel poslední instance pro vládu. Jde o přímou monetizaci dluhu bez jakéhokoli jiného účelu. To je důvod, proč dolar v říjnu ztrácel. Investoři by to neměli brát na lehkou váhu, stejně jako vývoj na dlouhém konci výnosové křivky. Když začnou padat dolar a dluhopisy s dlouhou dobou splatnosti, může to znamenat, že trhy začínají mít jasno.