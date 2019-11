Víkendář: „iPhone moment“ německých automobilek?

V roce 2040 by měla končit jedna velká éra německých automobilek. Společnost VW totiž plánuje, že v té době by již neměla vyrábět žádné vozy se spalovacími motory. Ke konci se ale možná chýlí i doba, kdy jsou německé vozy považovány za špičku, co se týče technické dokonalosti. Jak totiž poukazuje Der Spiegel, na změny, které nastaly již na počátku nového století, se německé automobilky nejdříve snažily reagovat snižováním emisí u naftových motorů. A když se ukázalo, že tato strategie nestačí, začaly prostě podvádět. Mezitím jim rostla konkurence v jiných zemích.



Der Spiegel tvrdí, že v Německu se namísto rozvoje elektromobilů zaměřili zejména na „manipulace s dieselovými motory“. A namísto testování autonomních vozů tam vymýšleli všechny možné argumenty proti jejich používání. V Kalifornii a v Číně se mezitím rodil „úplně jiný pohled na automobil a jeho používání“. Zatímco v Německu až donedávna převládal názor, že nové technologie jsou dobré jen pro zdokonalování tradičních vozů a podnikatelských modelů, v USA a v Číně „postavili digitální element do samého středu mobility“.



Daimler se nyní podle Spiegelu snaží všemožně ukázat, že drží krok s dobou. Na veletrhu ve Frankfurtu prezentoval řadu věcí od létajícího taxíku až po vůz poháněný palivovými články. Budoucnost podle jeho šéfů nebude záležet jen na tom, jaký pohon bude v odvětví dominovat, ale i na inteligentních systémech, které budou automobily využívat. Včetně jejich schopnosti budovat a řídit sítě samořídících vozů či poskytovat sdílené služby. Daimler se podle Spiegelu ale obává i konkurence společností, jako je Amazon či Google. Jejich hlasoví asistenti by si totiž „mohli najít cestu z našich příbytků do našich aut“. Daimler tak mohutně investuje do svého asistenta „Hey Mercedes“.Der Spiegel poukazuje následně na to, že Google a jeho dceřiná společnost Waymo se intenzivně věnují konceptu autonomních vozů včetně neustálého sbírání dat z reálného provozu. Podle nových zpráv je systém firmy v takové fázi, že člověk musí v průměru převzít řízení jen jednou za 11 154 mil, tedy za 18 000 kilometrů. „Čísla německých automobilek jsou ve srovnání s tímto údajem šokující,“ dodává Der Spiegel. Včetně toho, že BMW testuje jen pět autonomních vozů a Mercedes-Benz čtyři, zatímco Waymo jich má 111 a GM 162. U vozů BMW je pak nutná intervence řidiče v průměru každých 1,6 mil.Německé automobilky jsou pak podle Spiegelu „roky zpožděné“ za americkou Teslou. Ta je předčí například u baterií, ale i v celkovém přístupu. Její lidé totiž staví na tom, že vůz se dá postupně zlepšovat na základě nových aktualizací podobně, jako třeba aplikace v mobilním telefonu. Platí to například i u brzdového systému, jehož software lze optimalizovat díky neustále se zpřesňujícím datům. Německé společnosti se tak Tesle na počátku možná smály, nyní ale musí intenzivně uvažovat o tom, jak s ní bojovat. Včetně toho, zda se neblíží jejich vlastní „iPhone moment“.Zdroj: Der Spiegel