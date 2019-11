Wall Street na konci týdne bez výrazných pohybů

Akciové trhy na konci tohoto týdne přešlapovaly na místě. Přes vysoké úrovně a překoupenost se drží na dostřel historických maxim. Z jednotlivých sektorů se nejvíce dařilo zdravotnickému (+0,7 %), kde velmi pomáhala hlavně výkonnost akcie AbbVie Inc. Společnost žádá o povolení léčby další formy leukémie. Ke slovu by přišel lék Imbruvica. Akcie reaguje růstem o 3,9 % na 85,22 USD. Dalším úspěšným sektorem byly informační technologie (+0,3 %). Nedařilo se naopak energetice (-0,8 %).

Hlavním makroekonomickým údajem dnešního dne byla spotřebitelská důvěra od Michiganské univerzity. Očekávala se stagnace 95,5 bodů, finální figura byla o 0,2 body výše.



Index Dow Jones Industrial Average završil týden historicky nejvyše na 27.678 bodech (+0,05 %). S&P 500 dle indexu relativní síly (RSI) naráží na hranici 70 bodů (dnes 69,5), co značí překoupenost. Barometr se přesto držel majoritu dne v zelených číslech (+0,3 %; 3.093 bodů). Technologický Nasdaq Composite si držel nejlepší výkonnost. CCMP rostl o 0,5 % na 8.475 bodů.



Měnový pár eurodolar při cestě na jih hledal útočiště na první denní podpoře (S1 1,1027). Ta po nějakou dobu fungovala, pár si ale našel cestu skrz. Ropa WTI si prošlá poměrně volatilní seancí. Cena barelu v průběhu dne klesala až an 55,76 USD , kde se okolo 16. hodiny odrazila a zamířila vstříc denním maximům těsně pod 57,50 USD . Trojská unce zlata klesla o 0,6 % na 1.460 USD