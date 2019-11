Summary: Herní vývojáři vykreslili smíšené výsledky, Disney příjemně překvapil

USA:

Take-Two Interactive F2Q20

Herní vydavatel těžil v druhém kvartálu svého fiskálního roku 2020 z kombinace nově vydaných herních titulů (především dlouho očekávaný Borderlands 3 a Red Dead Redemption 2 pro PC) a také z pravidelných plateb za nový obsah do existujících her (především GTA Online a NBA2K). Celkové tržby se díky tomuto koktejlu zvedly až o 60 % yoy na 950 mil. USD při konsensu 920 mil. USD. Rozpad digitální distribuce ukazuje 130% meziroční nárůst tržeb z prodeje her a 40% yoy nárůst tržeb z dodatečného obsahu. Provozní marže se zvedla o přibližně 2 p.b. yoy na 27 %. Čistý zisk na akcii ukončil svoji jízdu na hodnotě 1,93 USD (+80 % yoy) zatímco konsensus udával hodnotu 1,70 USD.

Management bohužel v nadcházejícím kvartálu očekává výrazné zpomalení příjmů z dodatečného obsahu. Když se k tomu přidaly rostoucí provozní náklady, upravený výhled na fiskální rok 2020 musel nutně skončit pod predikcemi. Interval pro tržby 2,75 až 2,85 mld. USD se na konsensus 2,85 mld. USD ještě jakž takž chytá, avšak čistý zisk na akcii (GAAP) a jeho rozmezí 3,83 až 3,63 USD skončil daleko po očekávanými 3,92 USD.

Trh si ze slabšího výhledu již tradičně těžkou hlavu nedělá (leitmotiv celé této výsledkové sezony) a akcie tahá vzhůru o 2 %.

Activision Blizzard (Investiční tipy) F3Q19

Ve třetím kvartálu roku Activision nevydal žádné větší hry, což se samozřejmě projevilo na výsledcích a padajících tržbách. Masivní úspěch hry World of Warcraft: Classic se musel srovnávat s F3Q18 a s tehdejším vydáním nového datadisku Battle for Azeroth. Na celé škále tedy pozorujeme padající čísla, nicméně očekávání byla stejně překonána. Tržby sklouzly o 25 % yoy na 1,2 mld. USD, zatímco trh očekával ještě o trochu méně. Hlavní pozitivum těchto výsledků vidíme v provozních nákladech, kde se jasně projevují drastická úsporná opatření v režijních položkách. Ta brání hlubšímu propadu provozního zisku a ten proto klesá jen o 7 % yoy na 250 mil. USD a o 20 mil. USD tím překonává tržní predikce. Marže se tím pádem zvedá o 2 p.b. yoy na 20 %. Do samotného čistého zisku bohužel zasáhly daňové náklady (F3Q18 účtoval Activision daňovou vratku), načež se propadl o 25 % yoy na 0,26 USD (GAAP). Stejně byl však ve srovnání s konsensem skoro dvojnásobný.

Jak jsme již zmínili, tento kvartál nedodal Activision hráčům žádné větší hry. V divizi Activision (tržby -50% yoy) chyběl oblíbený Call of Duty, který vycházel až koncem října. Divizi Blizzard (tržby -40 % yoy) sice zaskočil masivní zájem hráčů o World of Warcraft Classic, avšak monetizace byla u této hry nižší, jelikož se vesměs nejednalo o novou hru. Divize King (mobilní hry) si se svojí nehynoucí ságou Candy Crush nerušeně vykračuje svou vlastní cestou (tržby -1 % yoy).

Trh reaguje negativně především na výhled managementu na čtvrtý kvartál, který nesplnil jeho očekávání. Nemůžeme však říct, že by to byla nějaká katastrofa. Tržby ve výši 2,65 mld. USD signalizují meziroční pokles o 8 %, zatímco predikce udávaly 2,75 mld. USD. Tady podotkneme, že první ohlasy na nové Call of Duty: Modern Warfare jsou velice pozitivní, hra dostává výborné recenze a čísla z prodejů hlásí nejprodávanější hru roku. Odhad pro tržby tedy může být zbytečně konzervativní. 75% yoy propad na čistém zisku na akcii (GAAP 0,29 USD) se sice jeví velice dramaticky, avšak jde především o změnu účetních praktik spojených s distribucí, prodejem a následným účtováním předplatného za online hry. Když odhlédneme od těchto úprav a dalších jednorázových položek, dostáváme se k čistému zisk na akcii ve výši 1,15 USD (-10 % yoy), což je sice také pod konsensem 1,15 USD, nicméně už se z toho rozdílu člověku netočí hlava.

Na závěr si dovolíme ještě pár slov k nedávné konferenci Blizzcon, kde divize Blizzard pravidelně představuje nadcházející projekty. Hlavní pozornost strhlo oznámené pokračování série Diablo, tentokrát s číslovkou IV. Z toho máme samozřejmě radost (jakožto hráči i investoři), avšak na samotnou hru si zřejmě ještě minimálně rok počkáme. Dále byl oznámen druhý díl populární série Overwatch, opět však bez data vydání. Blizzard je ostatně známý tím, že hry vydává zásadně až ve chvíli, kdy je s nimi maximálně spokojen a radši je odloží o pár měsíců. Dále se nám dostalo přídavků pro hry World of Warcraft a mobilní Hearthstone. Suma sumárum tedy konference splnila naše představy, mrzí nás jen absence konkrétnějších termínů.

Akcie klesají o 1 %.

Walt Disney (Investiční tipy) F4Q19

Moloch zábavního průmyslu dokázal v závěru svého fiskálního roku trhy velice příjemně překvapit. Tržby narostly o skvělých 35 % yoy na 19,1 mld. USD, čímž v podstatě dorovnaly konsensus. Impozantní růst lze pozorovat napříč všemi divizemi, nejvíc nás však zaujala filmová studia (+50 % yoy na 3,3 mld. USD), která do kin vyslala silnou kombinaci animovaných filmů Lví Král, Toy Story 4 a Alladin. Skvělý výsledek podal i segment direct-to-consumer (ESPN+, Hulu a Disney+), jenž se stará o distribuci obsahu prostřednictvím internetu. Konsolidace televize Hulu, zájem o ESPN a první předplatné za Disney+ se postaraly o ztrojnásobení tržeb na 3,4 mld. USD. Připomínáme, že samotné Disney+ bude v USA dostupné od 12. listopadu tohoto roku, do západní Evropy dorazí kolem března 2020 a v našem regionu se objeví nejdříve v roce 2021.

Na úrovni provozního zisku se růst zpomalil na 5 % yoy. Výsledná hodnota 3,4 mld. USD je však o neskutečných 700 mil. USD nad konsensem trhu. Kotvou je samozřejmě těžce dotovaný segment direct-to-consumer, do kterého Disney sype nemalé peníze a ještě dlouho bude. Provozní ztráta tady dosahuje jíž 750 mil. USD a meziročně se téměř zdvojnásobila. Žádné nepříjemné překvapení se ale nekoná, protože management takovýto vývoj hlásil dlouho dopředu. Pomocnou ruku navíc podaly jak zmiňovaná studia (+80 % yoy navzdory nákladům na akvizici 21st Century Fox), tak zábavní parky, ve kterých návštěvníci nechali více peněz (+20 % yoy navzdory nižší návštěvnosti doma i v zahraničí).

Čistý zisk na akcii poznamenaly restrukturalizační náklady spojené s akvizicí 21st Century Fox a také odpisy části nehmotných aktiv integrované společnosti. 30% yoy propad na 1,07 USD je však o více než 10 centů nad konsensem.

Výsledkům nemáme co vyčíst a podobně to vidí i trh, který posílá akcie nahoru o 4 %.