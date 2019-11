Burzy v Evropě uvažují o zkrácení pracovní doby

Banky a manažeři fondů navrhují zkrácení obchodního dne na evropských burzách. Zkrácení o 90 minut by dle nich zlepšilo tržní efektivitu a zlepšilo pracovní podmínky zaměstnanců. Makléři jsou z důvodu dlouhého obchodního dne vystaveni napětí, které ovlivňuje jejich mentální zdraví a pohodu na pracovišti.

Evropa má velice dlouhý obchodní den o délce 8 hodin a 30 minut. Na Wall Street má hlavní obchodní seance 6 hodin a 30 minut. V Asii je obvyklé, že se obchoduje 6 hodin. Známé společnosti jako Goldman Sachs, Barclays, BlackRock nebo BNP Paribas již vedou rozhovory s burzami, aby zjistily jejich stanovisko.

Burzy jsou ve svém postoji zatím rozděleny. Shoda panuje na tom, že pokud by se k tomuto kroku přistoupilo, tak by se zřejmě osekal obchodní den o hodinu na začátku a 30 minut na konci. Třeba německá Xetra by tak začínala až v 10 hodin a končila by v 17 hodin našeho času.





Ing. Štěpán Křeček, MBA

Hlavní ekonom

BH Securities a.s.