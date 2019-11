Kofola ČeskoSlovensko (Koupit, 12m cíl = 482 CZK) - Příznivé počasí mělo pozitivní vliv na výsledky (Odhady výsledků)

Den zveřejnění: pondělí, 11. listopadu 2019 v 17:00 CET

Očekáváné výsledky hospodaření: Z dlouhodobého pohledu sezónnosti patří třetí čtvrtletí k nejúspěšnějším obdobím roku spolu s druhým kvartálem. Za poslední čtyři roky připadá na Q3 přibližně 29 % celoročních tržeb. Na základě našeho modelu předpokládáme, že výsledky Kofoly za třetí kvartál ovlivnilo hned několik faktorů. Tím nejvýznamnějším je velmi příznivé počasí, na rozdíl od Q2 19, což nahrává vyšší spotřebě nápojů. Dále od července je součástí skupinových výsledků i nově akvírovaná společnost Espreso, což by mělo výsledky podpořit. Nadále působí do hospodaření firmy příznivější ceny vstupních surovin (např. cukru). Vyšší by měly být personální náklady, administrativní náklady a náklady na transport.

Výnosy za Q3 19 odhadujeme na 1,8 mld. CZK (-10,3 % y/y). Čísla za Q3 19 nezahrnují polské operace, které Kofola prodala na začátku roku. Zisk EBITDA projektujeme vevýši 408 mil. CZK (+3,2 % y/y).