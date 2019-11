Brexit a obchodní války na devizových trzích. Update

Globální trhy se již několik dní radují z relativně dobré nálady. Na té se podepsalo nejen dění kolem brexitu, ale zejména naznačovaný posun v oblasti americko-čínského obchodního vyjednávání. Zaměříme-li se na devizové trhy, dobrá nálada se projevuje ve slabších bezpečných přístavech a naopak silnějších rizikových a procyklických měnách. Jako vždy si však udržujeme lehký odstup, především v otázce obchodních sporů totiž zdaleka nejsme u konce.

Světové trhy čekaly na silný spouštěč dobré nálady poměrně dlouhou dobu, proto není vývoj posledních dní až tak překvapivý. Britská libra si v návaznosti na dosažení dohody s EU připsala solidní zisky. Jejich stropem však bylo napůl (ne)úspěšné jednání britského parlamentu ohledně implementace dokumentu do britského práva, následně pak posunutí brexitu a rozhodnutí o předčasných volbách.

Pro trh je důležitá zejména jedna věc. I přes vše zmíněné, možnost tvrdého brexitu je stále ve hře. A právě proto považujeme potenciál librových zisků za omezený. Data DTCC od konce října naznačují nadpoloviční převahu call opcí GBPUSD oproti putům. Je však patrné, že obchodníci příliš nesází na to, že by tzv. cable dosáhl maxim letošního roku těsně pod 1,3340 GBPUSD. Největší podíl pozic z hlediska nominálních hodnot spadal totiž pod strike ceny v rozmezí 1,3000-1,3250 GBPUSD. Vedle toho, výpočty agentury Bloomberg ukazují pravděpodobnost, že se bude sledovaný pár v době za tři měsíce obchodovat nad hranicí 1,3340 GBPUSD, na necelých 24 %.

Dalším tématem jsou obchodní spory. V rámci střetu USA vs. Čína sice víme, že došlo na „nějakou“ dohodu představující dle Trumpových slov tzv. „fázi jedna“, bližší detaily ale známy nejsou. Na dokument černý na bílém si budeme muset počkat, přičemž nervozitu podporuje stále neznámé načasování jeho podpisu. Na ten by dle posledních informací mohlo dojít později, a to dost možná až v prosinci.

Asi nejpozitivnější zpráva přišla od čínského ministerstva pro obchod. Obsahem sdělení ze čtvrtečního rána je, že by v případě podpisu dohody ve fázi jedna mělo dojít na stažení dodatečných cel ze strany USA i Číny, a to ve stejném okamžiku a ve stejném poměru. Ten samý scénář by se měl následně opakovat v dalších fázích. I přes to všechno, dosažení konečného smíru mezi oběma mocnostmi je stále v nedohlednu. Podpis první fáze bude sice dobrou zprávou, zároveň ale vznikne nejistota ohledně dalších jednání. Důraz přitom klademe zejména na klíčová témata, jako jsou transfery technologií a duševní vlastnictví, která však dle našeho v první fázi vyřešena nebudou.

Suma sumárum, vzhledem k mnoha nejistotám nejen ohledně možných scénářů brexitu, ale i délky trvání a dalším možných konfliktům mezi USA a Čínou, potažmo mezi USA a EU, se stoprocentní jistotou nesázíme na dlouhodobě pozitivní naladění trhů. A rovněž ani na obrat trendu zpomalující globální ekonomiky.

S tím je spjat i náš devizový výhled. Aktuální dobrá nálada může představovat krátkodobou příležitost, avšak nelze ji vzhledem k výše zmíněným nejistotám označit za odrazový můstek dlouhodobé rally rizikových aktiv, ba dokonce za obrat ekonomického výkonu globálního hospodářství. Oproti části trhu, která je v posledních dnech čím dál více slyšet ve spojení se sázkou na silnější euro, se držíme opačného scénáře. Podle nás neřekl dolar všem ziskům konec. Naopak. Ve zbytku roku ho vidíme zpět na silnějších hodnotách pod 1,1000 EURUSD, směřujících možná k nejsilnějším úrovním letoška, tedy k 1,0879 EURUSD.

Jedním z faktorů umocňujících tuto myšlenku je i absence klíčové podpory ze strany evropského fiskálu, po níž volají hlasy z ECB. K dobrému budiž euru to, že se z něj stává atraktivní financovací měna, a to nejen díky vysoké likviditě, ale obzvláště díky nulové vidině brzkého růstu evropských sazeb.

Článek původně napsán pro server Kurzy.cz

