Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 3. čtvrtletí 2019 celkem 721 074 hostů, což představuje meziroční navýšení o 6,0 %. Na celkové návštěvnosti se Plzeňský kraj podílel 4,2 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl mezi kraji. Návštěvníci Plzeňského kraje strávili v období od ledna do září v Plzeňském kraji celkem 1 822 606 nocí, což při přepočtu na jednoho hosta znamená průměrný počet přenocování 2,5 noci a průměrnou délku pobytu 3,5 dne. Nejvyšší počet návštěvníků ze zahraničí představovali hosté z Německa.

Cestovní ruch ve 3. čtvrtletí 2019

Z předběžných údajů vyplývá, že ve 3. čtvrtletí 2019 do hromadných ubytovacích zařízení Plzeňského kraje přijelo 338 243 osob, z toho 29,1 % byli hosté ze zahraničí (nerezidenti) a zbývajících 70,9 % tvořili tuzemští návštěvníci (rezidenti). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku se návštěvnost kraje zvýšila o 7,1 %, a to hlavně vlivem nárůstu počtu tuzemských návštěvníků (o 8,3 %). Nejpočetnější skupinu zahraničních turistů ve 3. čtvrtletí 2019 představovali návštěvníci z Německa. Plzeňský kraj jich navštívilo v tomto období 42 076, což bylo 42,7 % ze všech zahraničních hostů. Mezi další početnější skupiny zahraničních turistů patřili hosté z Číny (6 649, tj. 6,8 %) a Slovenska (5 278, tj. 5,4 %).

Celková návštěvnost ve 3. čtvrtletí 2019 oproti stejnému období roku 2018 vzrostla ve všech krajích ČR, výjimkou byl Kraj Vysočina, kde došlo k mírnému poklesu celkové návštěvnosti. K regionům s největším dynamikou patřil kraj Olomoucký, kam přijelo o 9,2 % osob více, dále kraje Plzeňský (o 7,1 %) a Středočeský, kdy byl zaznamenán třetí nejvyšší nárůst o 6,0 %.

Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních ve 3. čtvrtletí 2019 strávili celkem 974 913 nocí, což bylo o 9,1 % více než za stejné období předchozího roku. V průměru připadaly na jednoho hosta 2,9 noci, průměrná doba pobytu dosahovala 3,9 dne.

Cestovní ruch v 1. až 3. čtvrtletí 2019

Plzeňský kraj navštívilo v 1. až 3. čtvrtletí 2019 celkem 721 074 hostů, což ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 představuje nárůst o 6,0 %. K rostoucímu počtu turistů přispívá zejména zvyšující se zájem zahraničních hostů, kterých přijelo v 1. až 3. čtvrtletí o 6,8 % víc. Růst byl patrný i v případě domácích návštěvníků, a to meziročně o 5,6 %, kteří tvořili 65,4 % z celkového počtu hostů. Ze zahraničí pocházelo pouze 34,6 % hostů.

Na celkové návštěvnosti České republiky se Plzeňský kraj podílel 4,2 % a jedná se tak o šestý nejnižší podíl v rámci krajů. Mezi nejnavštěvovanější regiony se dlouhodobě řadí Hl. město Praha, kde se koncentrovalo téměř 35 % všech turistů směřujících do naší republiky. K dalším nejnavštěvovanějším oblastem se v 1. až 3. čtvrtletí 2019 zařadily kraje Jihomoravský a Jihočeský. Naopak nejméně turisticky atraktivní, co do počtu hostů, byl Pardubický kraj (2,4 %) a Kraj Vysočina (2,9 %).

Bez ohledu na rozdílnou atraktivnost regionů v rámci České republiky došlo ve srovnání s 1. až 3. čtvrtletím 2018 k nárůstu počtu hostů ve všech krajích. Nejnižší dynamika byla zřejmá v Kraji Vysočina, kde počet turistů stoupl pouze o 0,3 %, na rozdíl od kraje Olomouckého, který zaznamenal nejvýraznější nárůst, a to o 8,8 % hodnoty za stejné období předchozího roku. Plzeňský region byl na druhém nejvyšším místě, kde došlo k nárůstu počtu hostů, a to o 6,0 %.

Návštěvníci strávili v 1. až 3. čtvrtletí roku 2019 v hromadných ubytovacích zařízeních Plzeňského kraje celkem 1 822 606 nocí a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl tento ukazatel o 6,3 %. Při přepočtu na jednoho hosta vychází průměrný počet přenocování na 2,5 noci a průměrná doba pobytu na 3,5 dne, při porovnání se stejným obdobím roku 2018 je průměrný počet přenocování srovnatelný. V rámci ČR došlo proti srovnatelnému období roku 2018 u všech krajů k nárůstu počtu přenocování, kromě Kraje Vysočina (pokles o 0,3 %). Nejvýraznější zvýšení vykazovaly kraje Olomoucký (7,0 %) a Plzeňský s (6,3 %). S průměrnou dobou pobytu 3,5 dní se řadil Plzeňský kraj ve srovnání s ostatními regiony na páté nejnižší místo v ČR a pohybuje se mírně pod celorepublikovým průměrem (3,6 dní). Nejdelší průměrná doba pobytu byla zaznamenána v případě hostů Karlovarského kraje, a to 5,5 dní, naopak nejkratší v Jihomoravském kraji (3,0 dní).

Z celkového počtu 249,5 tis. zahraničních turistů, kteří v 1. až 3. čtvrtletí 2019 navštívili Plzeňský kraj, bylo nejvíce Němců. Do našeho kraje jich zavítalo 116 049, tedy o 9,9 % více ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Ze zahraničí k nám směřoval také stále rostoucí počet hostů z Číny, k dalším zemím, ze kterých do Plzeňského kraje přijelo nejvíce hostů, patřily Slovensko, Polsko nebo Rakousko.

Kontakt:

Ing. Lenka HamouzováKrajská správa ČSÚ v PlzniT: 377 612 145E-mail: lenka.hamouzova@czso.cz