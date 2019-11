Petr Dufek: Míra nezaměstnanosti na dně

Nezaměstnanost podle očekávání v říjnu poklesla na 2,6 % a byla tak o dvě desetiny procentního bodu nižší než ve stejném měsíci loňského roku. Z čísel je patrné, že trend zlepšování situace na trhu práce se v podstatě zastavil a nezaměstnanost už nemá vlastně kam padat.



Ke změně dochází i v nabídce volných pracovních míst, kterých je sice více než loni, avšak zdaleka nepřibývají tak rychle jako dříve. Přesto se o jedno volné místo podle dnes zveřejněných statistik mohou ucházet dva nezaměstnaní (v průměru), i když výjimkou nejsou ani okresy s podílem jedna ku deseti, tzn., že si jeden člověk bez práce teoreticky vybírá z deseti nabídek.



Napětí na trhu práce se bude dál pomalu zmírňovat. Nejenom proto, že se podařilo řadu míst obsadit zahraničními pracovníky, ale zejména proto, že ekonomika zpomaluje a řada firem investovala do nových pracovně méně náročných technologií. I proto lze předpokládat, že míra nezaměstnanosti narazila na své dno. Sezónní práce mohou situaci na chvíli ještě mírně vyhrotit, avšak z podstaty nemá tento vliv dlouhého trvání. Na konci roku se tak nezaměstnanost vrátí ke třem procentům. Rizikem dál zůstává poptávka v zahraničí, která by mohla firmy přimět k omezování zaměstnanosti na přelomu roku. Prozatím však nepředpokládáme, že by tento vliv byl nějak významný.





Dnešní výsledky nic nemění na pozici ČR v rámci EU, tzn., že i nadále zde máme absolutně nejnižší míru nezaměstnanosti (samozřejmě tu srovnatelnou) a současně i relativně nejvyšší nabídku volných pracovních míst