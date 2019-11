Obří fronty, žádný toaleťák. Nakoupit za socialismu byl často boj

Reportér TV Nova se v dalším díle seriálu pohledů před listopad 1989 zaměřil na to, jak vypadala síť obchodů v socialistickém Československu. Starší generace ráda vzpomíná zejména na ceny. Ale byly potraviny opravdu tak levné a kvalitní, jak si někteří myslí?

Prázdné regály. Pořadníky na zboží. A když přišlo, byl to boj. "Fronty na banány, fronty u řezníka. Vždycky byl prázdnej krám," zavzpomínali lidé v anketě na nakupování v socialistickém Československu.

Pan Havel z Železného Brodu byl už tenkrát řezníkem. Soudruzi mu vždy řekli, kolik masa dostane. "Jsme si objednali nějaký metráky zboží a tam bylo vydaný třeba 30 % hovězího, 70 % vepřovýho. Ten poměr nám dali," řek pan Havel.

"Na všechny se určitě nedostalo. Ve dvě hodiny tady stála fronta. Na ni se nedostalo. Stáli do půl čtvrtý v krámě zase na další zboží. V krámě pak zůstal gothaj, tlačenka, turisťák, kousek bůčku. Že by tam zůstala kýta nebo hovězí zadní či roštěná, to neexistovalo," vzpomíná pan Havel.

Na druhou stranu dobře věděl, že právě komunistický pohlavár chce mít na stole to nejlepší a ne bůček. "Samozřejmě když přišel ten soudruh, tak to musel dostat. Všichni známe podpultový prodej, tak takhle to fungovalo. Oni nám ho zakazovali, ale sami, když přišli, museli to mít," dodal.