Denné zhrnutie: Pozitívna nálada na trhoch poslala drahé kovy nadol

Americké akciové indexy sa dnes dostali na nové historické maximá, zatiaľ čo európske sa priblížili k historickým maximám. Za týmto vývojom stály pozitívne správy ohľadom americko-čínskych obchodných vzťahov. Agentúra Bloomberg uviedla, že USA a Čína sa dohodli na zrušení časti ciel v prvej fáze dohody. Výška colnej úľavy, ktorá by vznikla v prvej fáze dohody a ktorá bude podpísaná v nadchádzajúcich týždňoch, bude závisieť od obsahu tejto dohody, dodáva Bloomberg. Tieto správy podporili rizikové aktíva v raste smerom nahor, USDJPY zaznamenal v reakcii na túto správu zaznamenal nárast o 30 pips, NZDUSD vymazal svoje predchádzajúce straty a prudko vzrástol futures na DAX.

Dnes zasadala BoE, ktorá síce ponechala úrokové sadzby bez zmeny, no dvaja členovia hlasovali za zníženie úrokových sadzieb, čo v konečnom dôsledku prispelo k nárastu pravdepodobnosti, že BoE by mohla na budúcich zasadaniach pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb. Taktiež sa objavili správy o tom, že nová vláda by mohla zvýšiť fiškálne stimuly, čo síce podporilo britský akciový indexy (UK100), no zároveň to viedlo k oslabeniu GBP.

Čo sa týka drahých kovov, tak tie sa dnes ocitli pod výrazným tlakom kvôli pozitívnym správam ohľadom americko-čínskych obchodných vzťahov.

Cena zlata prekonala kľúčovú úroveň supportu v oblasti 1480 USD a v súčasnosti testuje úroveň 1460 USD. V prípade, ak cena dokáže tento support prekonať, otvorí sa priestor pre pokles k hranici 1430 USD. Zdroj: xStation