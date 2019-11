Summary: Lufthansa se veze na pozitivní vlně

EVROPA:

Deutsche Lufthansa F3Q19



Nečekaně příznivý vývoj nízkonákladové divize Eurowings dopomohl německým aerolinkám k znatelnému překonání konsensu trhu. Na tržbách to sice není tak zcela poznat (+2 % yoy na 10,2 mld. EUR při konsensu 10,0 mld. EUR) avšak provozní zisk klesající jen o 2 % yoy na 1,3 mld. EUR a konsensu 1,2 mld. EUR již mluví sám za sebe. Obrázek pak doplnily ještě neprovozní položky a čistý zisk na akcii nakonec poskočil o 8 % yoy na 2,43 EUR při trhem predikovaných 1,65 EUR.



Management potvrdil existující výhled pro fiskální rok 2019, ve kterém počítá s tržbami rostoucími o nižší jednotky procent a provozní marži mezi 5,5 až 6,5 % (provozní zisk tedy mezi 2,0 až 2,4 mld. EUR). Tím lehce pozitivně překvapil trh, jelikož konsensus pro provozní zisk se dotýká spodní hranice zmiňovaného intervalu (tržby konsensus kopírují).



Akcie Lufthansy se svezly s pozitivní náladou na trhu a rostou o 7 %.

UniCredit (Investiční tipy) F3Q19

Náš favorit mezi italskými bankami dokázal svými výsledky opět skvěle překvapit. Celkové příjmy narostly o 2 % yoy na 4,7 mld. EUR, zatímco trh očekával stagnaci na 4,6 mld. EUR. Hlavním zdrojem překvapení byl příjem z dividend (+65 % yoy), což je podíl na zisku dceřiných společností. Tady se hlavně ukázala stabilizace Turecka, turecké liry a tamní dceřinky Yapi Kredi. Nečekaně dobře si vedly také výnosy z obchodování na kapitálových trzích (+30 % yoy), kde se projevila čilá klientská aktivita. Spolehlivě se tím vyvážil klesající čistý úrokový výnos (-5 % yoy), jemuž uškodily padající dluhopisové výnosy a nízké úrokové sazby.

Provozní náklady se podařilo lehce osekat (-2 % yoy) hlavně v režijních a mzdových položkách. Tady však trh podobný vývoj očekával. Meziroční srovnání rizikových nákladů nám trochu kazí jednorázové položky, které musel management vytvářet v předešlém roce (pokuta za obcházení amerických sankcí). Vytvářené rezervy však zjevně opět klesly, jelikož dosáhly jen 190 mil. EUR, což je i při mezikvartálním srovnání o 20 % méně (-70 % yoy). Je to také o 20 % méně než čekal trh. Podobně je to i s odpisy nedobytných úvěrů (550 mil. EUR; -20 % qoq; -20 % yoy) a celkové rizikové náklady proto činí jen 750 mil. EUR (-20 % qoq; -50 % yoy) a jsou o 100 mil. EUR níž, než čekal konsensus.

Horšící se situace kolem Turecka a jeho měny v loňském roce donutila tehdy management odepsat část hodnoty svého podílu v turecké dceřince Yapi Kredi. Zisk před zdaněním se proto v tom období propadl skoro až na nulu. Absence této jednorázové položky a skvělá čísla z horní části výsledovky nyní proto vystřelily zisk před zdaněním až k 1,5 mld. EUR (+80 % qoq).

Dalším bodem, který bychom chtěly vyzvednout, je celkové zdravý úvěrového portfolia. Společnost expresně ořezává klasifikované úvěry (impaired loans), což jsou úvěry, u kterých se neočekává jejich splacení. Účetní hodnota těchto pohledávek klesla meziročně o dalších 30 % na 28,8 mld. EUR a jejich poměr k celkovým úvěrům je v této chvíli již jen 5,7 % (-260 bps yoy). Nutno ale uznat, že část práce odvedla změna účetních standardů na italských hypotečních úvěrech. Celkový objem poskytnutých úvěrů mimochodem nabobtnal o 2 % yoy.

Anualizovaná návratnost vlastního kapitálu (ROTE) se ve třetím kvartálu opět zlepšila a dosáhla 8,6 % (+30 bps qoq; +110 bps yoy). Pokud se poslední kvartál roku nijak výrazně nepokazí, může banka koncem tohoto roku hravě dosáhnout návratnosti nad 10,5 %. Cíl pro rok 2019 byl přitom stanoven jen jako „nad 9 %“, takže banka svůj dlouhodobý plán „Transform 2019“ ukázkově splnila. Kapitálová přiměřenost banky vyjádřená ukazatelem CET1 se díky rychle rostoucímu kapitálu vylepšila o 50 bps qoq a dosahuje 12,5 %.

Výsledky banky nelze oznámkovat jinak než jedničkou, což trh oceňuje 6% růstem akcií na cenu 12,8 EUR za kus. Nutno však podotknout, že při dosažení ROTE 10,5 % koncem roku a nákladech vlastního kapitálu 13,3 % by ji náležel valuační násobek P/B (poměr ceny akcií a účetní hodnoty vlastního kapitálu) někde kolem 0,8x. To znamená, že férová hodnota akcií by byla mírné pod 20 EUR za kus.

Siemens F4Q19

Německý průmyslový gigant má za sebou výborný kvartál, ve kterém zaknihoval tržby ve výši 24,5 mld. EUR (+8 % yoy), přičemž konsensus trhu počítal jen s hodnotou 23 mld. EUR. S uspokojením lze konstatovat, že skvělý vývoj zaznamenaly skutečně všechny divize a jediným problémovým bodem jsou objednávky v divizi Mobility (-35 % yoy). Celkový objem přijatých objednávek rostl příjemným 4% meziročním tempem, načež dosáhl 24,7 mld. EUR (backlog až 150 mld. EUR). Provozní zisk (v sofistikovaném žargonu Siemens nazvaný Adjusted EBITA Industrial Businesses) vyskočil o 20 % yoy na 2,6 mld. EUR a spolu s ním i marže o 100 bps na 11,3 %. Predikce byly nastaveny na 2,4 mld. EUR a 10,2 %. Čistému zisk na akcii pak znatelně pomohla ještě nižší daňová položka, která jej vystřelila k hodnotě 1,61 EUR (+140 % yoy) naproti predikovaným 1,30 EUR.

Výhled na další fiskální rok už bohužel tak úžasný není. Společnost očekává globální makroekonomické zpomalení a tudíž jen mírný růst tržeb. Dále plánuje vyjmout divizi Gas&Power (parní a vodní turbíny; 20% celkových tržeb) připojit k ní svůj zbylý 60% podíl v Siemens Games Renewable Energy (větrné turbíny) a celou tuto novou entitu nazvanou Siemens Energy vypustit na trh do konce fiskálního roku 2020. Ve výsledku to bude znamenat, že jakékoli příjmy z této transakce sotva vyváží náklady s ní spojené a čistý zisk na akcii pro FY2020 tudíž zůstane v intervalu 6,3 až 7,0 EUR (stejný výhled jako pro FY2019). Konsensus trhu je nyní nastaven až na 7,21 EUR.

Konzervativní výhled trhu očividně vůbec nevadí a posílá akcie nahoru o 5 %.

Vestas Wind Systems F3Q19

Dánský výrobce větrných elektráren utržil ve třetím kvartálu roku až 3,7 mld. EUR (+30 % yoy), zatímco konsensus počítal jen s 3,3 mld. EUR. Další pozitivní zprávou jsou nové objednávky v objemu 4 700 MW. Vyjádřeno v eurech se bavíme o hodnotě 3,5 mld. EUR a celkovém backlogu za turbíny i služby až 32,8 mld. EUR (+40 % yoy). Když si vypočteme poměr přijatých objednávek v EUR a MW, dostaneme se k prodejní ceně 0,74€ za MW, což ukazuje na cenovou stabilitu konzistentní s posledními šesti kvartály. Provozní zisk vyskočil až o 50 % yoy na 430 mil. EUR (kons. 370 mil. EUR) a marži tím vytáhl až na 11,8 % (+ 200 bps yoy).

Management potvrdil svůj výhled na tento fiskální rok, který počítá s tržbami v intervalu 11 až 12,25 mld. EUR a provozní marží mezi 8 až 9 %. Střední hodnota tržeb 10,6 mld. EUR v podstatě odpovídá představám trhu. Co do marže má ale trh jemně vyšší očekávání, jelikož jeho představy směřují k 9,2 %.

Trh si posledních pár měsíců lámal hlavu s možností pokračujícího negativního tlaku na marže v celém odvětví. Dnešní výsledky však tento strach rozptýlily a akcie tak rostou o 11 %.

USA:

Albemarle F3Q19

Jedním z předních světových těžařů lithia nám již před několika týdny nastínil, jak třetí kvartál zasáhl tajfun Tapah a hlavně jak bledě vidí výhled do budoucna. Včerejší výsledky tudíž nejsou žádným překvapením. Tržby narostly jen o 13 % yoy na 880 mil. USD s čímž počítal také konsensus trhu. Navzdory citelným cenovým tlakům v odvětví táhlo především lithium, jehož tržby narostly o 20 % yoy na 330 mil. USD. Stejně to bylo i v případě provozního zisku (EBITDA), který si polepšil o 8 % yoy na 250 mil. EUR a splnil tím predikce. Provozní zisk lithiové divize vylezl nahoru o 12 % yoy na 130 mil. EUR, což nám ale vykresluje notný pokles marže (-4 p.b yoy a -6 p.b. qoq). Jak jsme ale zmínili, za toto může z velké části tajfun Tapah.

Horší je to s výhledem na rok 2019. Jde o to, že spotová cena lithia si z důvodu nadprodukce a nižšího zájmu o elektromobily v Číně pořád nenašla své dno. Tento negativní vývoj si postupně prokousal cestu i do výsledovky Albemarle, která byla až doteď chráněna dlouhodobými kontrakty uzavřenými s odběrateli. Cenové tlaky na nové kontrakty se však již nedají ignorovat a společnost proto nedávno snížila výhled tržeb, provozního zisku i čistého zisku na akcii pro FY2019. Předešlé intervaly 3,65 až 3,85 mld. USD (tržby), 1,07 až 1,14 mld. USD (provozní zisk) a 6,25 až 6,65 USD (čistý zisk na akcii) jsou po novém stanoveny na 3,6 až 3,7 mld. USD, 1,02 až 1,06 mld. USD a 6,0 až 6,2 USD. Je však očividné, že snížení není zas tak dramatické a navíc odpovídá současným představám trhu.

Co tehdy vystrašilo trhy víc, byl chmurný výhled pro rok 2020. Tomu sice chyběla specifika, avšak předpověď „provozní zisk nižší než v roce 2019“ byla poměrně srozumitelná. Predikce trhu nyní doufají alespoň ve stagnaci. Akcie se však z jednodenního 8% propadu v den oznámení poměrně rychle oklepaly, což znamená, že trh tuto zprávu již nějakou dobu očekával.

Tomu napovídá i dnešní reakce akcií, jelikož posilují o 4 %.