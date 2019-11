Sazby ČNB beze změny, rétorika jestřábí

Ačkoliv zasedání bankovní rady v souladu s předpoklady nepřineslo změnu základní úrokové sazby, která tak zůstala na 2,00 %, následná tisková konference přece jen pár zajímavých informací nabídla. Poměr hlasů v radě byl 5 pro stabilitu a 2 pro zvýšení, došlo ke korekci prognózy vývoje české ekonomiky směrem dolů, zároveň však bankéři údajně cítí ze zahraničí mírné náznaky obratu k lepšímu.



Ačkoliv se před dnešním zasedáním prakticky všechna veřejná vystoupení členů rady nesla v duchu jasné stability sazeb, diskuze nakonec zřejmě tak jednoznačná nebyla. Dva ze sedmi bankéřů zvedli ruku pro zvýšení o 25 bazických bodů, i když byli ve výsledku přehlasováni. Zasedání rady se také oproti plánu protáhlo o 30 minut, což značí, že konsensus nebyl automatický. A konečně i sám guvernér Rusnok na tiskové konferenci uznal, že argumentačně bohaté byly názory na obě strany.



Ve prospěch zvýšení klasicky zazněla upozornění na relativně vysokou českou inflaci a na skutečnost, že modelový aparát by doporučoval jedno zpřísnění politiky nyní a jedno další začátkem příštího roku. Podle prognózy by se česká inflace v roce 2020 mohla dostat i nad hranici tolerančního pásma, tedy nad 3 %. Tím by mohla být ohrožena i inflační očekávání, která by takovým vývojem byla tlačena nahoru. Zároveň zazněly argumenty, že ze zahraničí již přicházejí první pozitivní signály, ať už se jedná o předstihová data z Německa, pokrok ve věci brexitu, či uklidnění obchodních válek. Na druhou stranu pro stabilitu hovoří již pozorované probíhající zpomalování české ekonomiky a také skutečnost, že proti případnému prolomení hranice tolerančního pásma již ČNB beztak mnoho nezmůže, protože účinnost měnové politiky začíná zhruba na horizontu jednoho roku a nestihla by se tak včas projevit.



Guvernér Rusnok se vyjádřil i k tomu, že bankovní rada poněkud netradičně odmítá respektovat implikace z modelového aparátu, který by velel zvýšit sazby. Uznal, že se jedná o ne zcela běžný postup, kterému ovšem nahrává současná „duální“ situace, kdy průmysl a exportně orientovaná odvětví již pociťují zhoršování ekonomické situace, zatímco služby a domácí poptávka nadále drží solidní dynamiku. Připustil, že podobně by banka mohla reagovat i v opačné situaci, tedy například by příští rok podle něj nemusela nutně sazby snížit v momentě, kdy to vyplyne z prognózy. Guvernér také konstatoval obecně známou preferenci ohledně vývoje sazeb, které by v ideálním případě, tedy při uklidnění zahraniční situace a návratu globální ekonomiky k růstu, rád viděl na cestě vzhůru k historicky normálním hodnotám. My přesto věříme, že ekonomická realita ČNB v příštím roce dotlačí ke snižování sazeb ve třech krocích až k hranici 1,25 %.



Nová prognóza ČNB podle očekávání snížila výhled růstu české ekonomiky na rok 2020 z 2,9 na 2,4 % a znatelně zmírnila i předpoklad posilování koruny, které nyní očekává pomalejší. Do značné míry to souvisí se změněnými předpoklady o vývoji v zahraničí, kde banka nyní pro eurozónu predikuje v příštím roce růst o 1,0 místo předchozích 1,5 %. Výrazné korekce doznal i odhad růstu cen evropských výrobců, který se nyní čeká na úrovni 0,8 místo 1,9 pro rok 2020.

Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.