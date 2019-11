Analytik k Unicredit: Výsledky za jedna, hlavním překvapením byl příjem z dividend

Náš favorit mezi italskými bankami dokázal svými výsledky opět skvěle překvapit. Celkové příjmy narostly meziročně o 2 % na 4,7 mld. EUR, zatímco trh očekával stagnaci na 4,6 mld. EUR. Hlavním zdrojem překvapení byl příjem z dividend (+65 %), což je podíl na zisku dceřiných společností. Tady se hlavně ukázala stabilizace Turecka, turecké liry a tamní dceřinky Yapi Kredi.

Nečekaně dobře si vedly také výnosy z obchodování na kapitálových trzích (+30 %), kde se projevila čilá klientská aktivita. Spolehlivě se tím vyvážil klesající čistý úrokový výnos (-5 %), jemuž uškodily padající dluhopisové výnosy a nízké úrokové sazby.

Provozní náklady se podařilo meziročně lehce osekat (-2 %) hlavně v režijních a mzdových položkách. Tady však trh podobný vývoj očekával. Meziroční srovnání rizikových nákladů nám trochu kazí jednorázové položky, které musel management vytvářet v předešlém roce (pokuta za obcházení amerických sankcí). Vytvářené rezervy však zjevně opět klesly, jelikož dosáhly jen 190 mil. EUR, což je i při mezikvartálním srovnání o 20 % méně (-70 %). Je to také o 20 % méně než čekal trh. Podobně je to i s odpisy nedobytných úvěrů (550 mil. EUR; mezikvartálně -20 %; meziročně -20 %) a celkové rizikové náklady proto činí jen 750 mil. EUR (mezikvartálně -20 %; meziročně -50 %) a jsou o 100 mil. EUR níž, než čekal konsensus.

Horšící se situace kolem Turecka a jeho měny v loňském roce donutila tehdy management odepsat část hodnoty svého podílu v turecké dceřince Yapi Kredi. Zisk před zdaněním se proto v tom období propadl skoro až na nulu. Absence této jednorázové položky a skvělá čísla z horní části výsledovky nyní proto vystřelily zisk před zdaněním až k 1,5 mld. EUR ( mezikvartálně +80 %).

Dalším bodem, který bychom chtěly vyzvednout, je celkové zdravý úvěrového portfolia. Společnost expresně ořezává klasifikované úvěry (impaired loans), což jsou úvěry, u kterých se neočekává jejich splacení. Účetní hodnota těchto pohledávek klesla meziročně o dalších 30 % na 28,8 mld. EUR a jejich poměr k celkovým úvěrům je v této chvíli již jen 5,7 % (meziročně -260 bps). Nutno ale uznat, že část práce odvedla změna účetních standardů na italských hypotečních úvěrech. Celkový objem poskytnutých úvěrů mimochodem nabobtnal o 2 %.

Anualizovaná návratnost vlastního kapitálu (ROTE) se ve třetím kvartálu opět zlepšila a dosáhla 8,6 % (mezikvartálně +30 bps; meziročně +110 bps). Pokud se poslední kvartál roku nijak výrazně nepokazí, může banka koncem tohoto roku hravě dosáhnout návratnosti nad 10,5 %. Cíl pro rok 2019 byl přitom stanoven jen jako „nad 9 %“, takže banka svůj dlouhodobý plán „Transform 2019“ ukázkově splnila. Kapitálová přiměřenost banky vyjádřená ukazatelem CET1 se díky rychle rostoucímu kapitálu vylepšila mezikvartálně o 50 bps a dosahuje 12,5 %.

Výsledky banky nelze oznámkovat jinak než jedničkou, což trh oceňuje 7% růstem akcií na cenu 13 EUR za kus. Nutno však podotknout, že při dosažení ROTE 10,5 % koncem roku a nákladech vlastního kapitálu 13,3 % by ji náležel valuační násobek P/B (poměr ceny akcií a účetní hodnoty vlastního kapitálu) někde kolem 0,8x. To znamená, že férová hodnota akcií by byla mírné pod 20 EUR za kus