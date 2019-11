VIG: Sněmovna schválila zdanění technických rezerv pojišťoven

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Pojišťovny tak budou muset jednorázově zdanit rezervy vytvořené nad rámec evropských účetních standardů a do budoucna již tyto rezervy nebudou daňově uznatelné. Pro pojišťovny to bude znamenat jednorázově poměrně velký výdaj, nicméně jedná se spíše o jiné rozložení daňové zátěže v čase než dodatečné zdanění. Zatím není zřejmé, jak se s tímto krokem pojišťovny vypořádají, zda to povede do budoucna k nižší tvorbě technických rezerv či dokonce rozpuštění rezerv, kterých se zdanění týká. To by teoreticky mohlo vést k jednorázově výraznému zvýšení zisků. Zákon zřejmě vrátí Senát, nicméně v Poslanecké sněmovně je dostatečná podpora pro jeho prosazení.