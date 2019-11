Západ překvapil převážně mírně dobře

Společnost IHS Markit včera zveřejnila finální říjnovou hodnotu indexu PMI pro eurozónu. Úroveň 50,6 (oproti předběžné 50,2) značí, že lehounce převažovalo (stále ještě) pozitivní celkové vnímání situace.



Není to žádná sláva, ale přece jen je to víc než v září (50,1 = nejnižší hodnota za posledních 6 let), takže lze dokonce mluvit o mikroskopickém zlepšení.



Podobně lehce optimisticky vyzněl zářijový růst maloobchodních tržeb v eurozóně: meziměsíčně po sezónním očištění 0,1 % (čekala se stagnace, v srpnu činil růst 0,3 %).



Konečně třetí spíš příjemné číslo: meziměsíční růst objednávek registrovaných německým zpracovatelským průmyslem činil (opět po všech očištěních) roztomilých 1,3 % (trh čekal 0,1 %).

Jde samozřejmě o velmi kolísavé číslo, takže zajímavější je spíš trend posledních měsíců (viz graf indexu objednávek níže): objednávky slábly už loni, a to ve své zahraniční složce (modrá čára). Tento vývoj byl dán pravděpodobně hlavně neochotě firem investovat, kterážto neochota byla a je důsledkem nejistot kolem brexitu. Zahraniční složka se sice počátkem letošního roku stabilizovala, vzápětí však prudce spadly pro změnu domácí objednávky (černá čára). Teď se ale dá pozorovat náznak mírného oživení nebo aspoň stabilizace v obou složkách.

Pro úplnost dodejme, že lehce pozitivně vyzněla i včera vydaná čísla týkající se českého průmyslu v září. Bližší komentář nabídl kolega Jirka Polanský už včera v Bleskovce.



Jediná (ale taky jen drobná) vada na kráse posledních čísel je tak dnes ráno zveřejněný vývoj německé průmyslové výroby v září: meziměsíční pokles o 0,6 % (tržní odhad mluvil o poklesu o 0,4 %).

Michal Skořepa, analytik České spořitelny