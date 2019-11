Ekonomický kalendář: BoE i ČNB budou rozhodovat o sazbách

Shrnutí:

Bank of England bude rozhodovat o sazbách a zveřejní inflační report

Česká národní banka bude rozhodovat o sazbách

13:00 - BoE rozhodnutí o sazbách a tisková konference guvernéra Carneyho (o 30 minut později). Bank of England by dnes dle očekávání neměla měnit úrokové sazby. Může být však zajímavé znát názor banky na současný ekonomický růst a vývoj inflace na pozadí posledního vývoje okolo Brexitu a prosincových parlamentních voleb. Nový výhled bude zveřejněn ve kvartálním Inflačním reportu, který bude k dispozici hned po rozhodnutí o sazbách. Guvernér Carney vystoupí na konferenci o půl hodiny později.

13:00 - Česká centrální banka rozhoduje o sazbách. Ani v případě ČNB se nečeká změna sazeb. Nemělo by dojít ani ke změně dalších parametrů měnové politiky. ČNB zvýšila sazby naposledy v březnu po sérii růstu sazeb z minulého roku. Trh čeká konec utahování měnové politiky, přestože se někteří centrální bankéři vyjádřili v nedávné minulosti v tom smyslu, že zvýšení sazeb není stále mimo hru. Za poslední 2 roky se hlavní úroková sazba (2 týdenní repo) zvýšila z 0,05 % až na současná 2 %. Uvidíme, jak ČNB zhodnotí poslední ekonomický a inflační vývoj. Vzhledem ke zpomalování evropské ekonomiky se pravděpodobně zdrží jestřábích komentářů, i když česká ekonomika zůstává dle posledních makrodat stabilní.

14:30 - Prvotní žádosti o podporu v nezaměstnanosti, USA. Pravidelná týdenní data by ani tentokrát neměla přinést výraznější překvapení. Páteční NFP potvrdily stabilní situaci na trhu práce a žádosti o podporu by to měly potvrdit. Trh očekává 215 tisíc žádostí po výsledku 218 tisíc z minulého týdne.

Projevy centrálních bankéřů

13:30 - Bank of England - Carney

14:15 - Česká národní banka - tisková konference guvernéra Rusnoka

17:00 - Riksbank - Skingsley

19:05 - Fed - Kaplan

Výsledková sezóna