Bloomberg: Nokia by mohla být vyřazena z modernizace sítí pro Telecom Italia

Telecom Italia pravděpodobně vyloučí Nokii z modernizace své mobilní sítě a místo ní dá přednost společnosti Ericsson a Huawei Technologies, uvedli lidé obeznámeni s touto záležitostí.

Manažeři největšího italského telefonního operátora nedávno řekli Nokii, že zaostává za svými konkurenty na sítích 5G a že pravděpodobně sníží počet dodavatelů pro svou mobilní síť ze dvou na tři, sdělili lidé, kteří si nepřejí být jmenováni.

Telecom Italia vypsal výběrové řízení na tříletý projekt, který by mohl mít hodnotu asi 600 milionů EUR. Rozhodnout o vítězi by měl již tento měsíc, uvedli tito lidé. Ještě nebylo přijato žádné konečné rozhodnutí a Nokia by vedle Ericssonu a Huawei stále mohla být dodavatelem společnosti Telecom Italia, dodali.

Mluvčí Telecom Italia odmítl komentovat. Mluvčí společnosti Nokia odmítla komentovat jednání se zákazníky a řekla, že společnost nadále vidí ve svém podnikání s 5G silné momentum. Má 48 obchodních smluv a 15 sítí s touto technologii, včetně některých z největších sítí na světě, řekla.

Ztráta zakázky pro Telecom Italia by byla pro Nokii náročná. Nyní mu dodává asi 30 % bezdrátových zařízení a zaměstnává v této zemi asi 1 400 pracovníků. Snaží se držet krok se svými hlavními soupeři na poli 5G - minulý měsíc snížila svůj očekáváný zisk a pozastavila výplatu dividendy, aby podpořila výzkum a vývoj technologií.

Zatímco tato ztráta může být dalším znakem toho, že se Nokii v sítích 5G moc nedaří, může negativní sentiment převážit nad přímým finančním dopadem. Tato smlouva je ve srovnání s celkovým loňským prodejem mobilních zařízení a služeb této finské společnosti (11,3 miliardy EUR) relativně malá.

Zmíněné výběrové řízení je vypsáno na vylepšení rádiové přístupové sítě společnosti Telecom Italia, včetně sítě 5G, uvedli lidé. Společnost Ericsson v současné době dodává asi 40 % mobilního zařízen, Huawei asi 25 %, řekli.

Generální ředitel Telecomu Italia Luigi Gubitosi očekává, že tento krok pomůže jeho společnosti ušetřit peníze díky nižším cenám svých dvou dodavatelů. A také mu to může pomoci vyrovnat se s hromadou dluhu ve výši 29 miliard EUR, jednou z největších v evropském telekomunikačním průmyslu.

Zdroj: Bloomberg